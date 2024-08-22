https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/izmirde-belediye-calisanlari-is-birakti-kentte-cop-yiginlari-olustu-1087136451.html

İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı: Kentte çöp yığınları oluştu

İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı: Kentte çöp yığınları oluştu

Sputnik Türkiye

İzmir'de 'vasıf ödemeleri yapılmadığı' gerekçesiyle çöpleri toplayan işçiler işi bıraktı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T12:16+0300

2024-08-22T12:16+0300

2024-08-22T12:16+0300

türkiye

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izenerji sendikası

çöp

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücret gerektiren 'vasıf ödemelerinin' yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı. Özellikle kentin merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Konak ilçesinde Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları, tepkilere yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/istanbulda-tatilden-geriye-cop-yiginlari-kaldi-1085069261.html

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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izenerji sendikası, çöp