https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/izmirde-belediye-calisanlari-is-birakti-kentte-cop-yiginlari-olustu-1087136451.html
İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı: Kentte çöp yığınları oluştu
İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı: Kentte çöp yığınları oluştu
Sputnik Türkiye
İzmir'de 'vasıf ödemeleri yapılmadığı' gerekçesiyle çöpleri toplayan işçiler işi bıraktı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T12:16+0300
2024-08-22T12:16+0300
2024-08-22T12:16+0300
türkiye
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izenerji sendikası
çöp
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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücret gerektiren 'vasıf ödemelerinin' yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı. Özellikle kentin merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu. Konak ilçesinde Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları, tepkilere yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/istanbulda-tatilden-geriye-cop-yiginlari-kaldi-1085069261.html
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izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izenerji sendikası, çöp
izmir, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, izenerji sendikası, çöp
İzmir'de belediye çalışanları iş bıraktı: Kentte çöp yığınları oluştu
İzmir'de 'vasıf ödemeleri yapılmadığı' gerekçesiyle çöpleri toplayan işçiler işi bıraktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzenerji şirketine bağlı çalışan bir grup işçi, görev yaptıkları alanla ilgili ek ücret gerektiren 'vasıf ödemelerinin' yapılmadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.
Özellikle kentin merkezinde çöplerin toplanmaması kirliliğe neden oldu.
Konak ilçesinde Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon bölgesinde oluşan çöp yığınları, tepkilere yol açtı.