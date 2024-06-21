https://anlatilaninotesi.com.tr/20240621/istanbulda-tatilden-geriye-cop-yiginlari-kaldi-1085069261.html

İstanbul'da tatilden geriye çöp yığınları kaldı

İstanbul'da tatilden geriye çöp yığınları kaldı

Sputnik Türkiye

Bayram tatilinde İstanbul'un ormanlık alan ve plajlarını dolduranlardan geriye çöp yığınları kalırken, çöpleri görenler duruma tepki gösterdi. 21.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-21T10:30+0300

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yaşam

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kemerburgaz

deniz

çöp

tatil

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Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı serinlemek için plajları kullanırken, bazıları ormanlık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.Kentin mesire alanlarında tatilcilerden geriye ise çöpler kaldı.Çiftalan-Kemerburgaz yolu üzerindeki ormanlık alanlarda pet şişe, cam şişe, poşet ve yiyecek artıkları bulunurken, tatilcilerin atıklarını çöp konteynerlerine atmak yerine, elektrik direklerine ve ağaç kenarlarına bıraktıkları görüldü.Kısırkaya Plajı'nda ise denize girenlerin yanı sıra kamp yapmaya gelenler de oldu. Araç yoğunluğunun yaşandığı plajda, sahil boyunca birikmiş çöpler yer aldı. Çöplerin bir kısmı, plastik toplayıcılar tarafından kaldırıldı.Plajda tatilini geçiren Çerkez Ulusoy, çöplerden rahatsız olduğunu belirterek, "Ortalık çöp kaynıyor. Pikniğini yapan, denizine giren çöpünü de toplayıp atsa buralar böyle olmaz. Bir sonra gelen insan da burayı temiz bulur. Çöp poşetimiz yanımızda, kendimize kül tablası bile yaptık, onu dahi atmıyoruz. Buranın temiz olması lazım ki yine gelelim ama hiçbir taraf temiz değil." diye konuştu.Tarkan Ayrancı ise "Her taraf bizden önce gelenlerin çöpüyle dolu. Birazını biz temizledik. Sahil dışındaki yerler çok kötü durumda. Konteyner koysalar daha güzel olur diye düşünüyoruz. Bayram bitti ama tatil devam ediyor." dedi.'Ağaçtan süpürge yapıp çöpleri topladık'Kemerburgaz yolu üzerinde ormanlık alanda piknik yapan Senem Avşar da buraya geldiklerinde her yerin çöp içerisinde olduğunu söyledi.Avşar, "Geldiğimizde çok berbattı, ağaçtan süpürge yapıp çöpleri topladık. Çok pis bırakmışlar. Ağaçların dibinde ateş yakmışlar. Çok üzüldük. Yazık. Biz gittikten sonra yarın da başkaları gelecek. Ormanlarımızın, ağaçlarımızın kıymetini bilmemiz lazım. Bunlar olmasa sıcaktan yanardık ama şimdi çok güzel bir serinliğin içerisindeyiz. O yüzden çevremize zarar vermememiz lazım." ifadelerini kullandı.Ormana piknik yapmak için gelen Murat Pehlivanoğlu, bayramdan sonra tenha olacağını düşünerek ormana geldiklerini ancak yine kalabalıkla karşılaştıklarını söyledi.Orman içlerinde çok daha fazla çöp olduğunu belirten Pehlivanoğlu, "İleride çöpler daha fazla. Hiç gidilmeyecek gibi. Biz çöpümüzü poşete koyup, giderken atacağız." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bayram-sabahi-yanlislikla-20-bin-lirayi-cope-atti-1084921798.html

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