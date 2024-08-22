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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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İzin belgesi olmadan kiralama yapan ev sahiplerine uzmanından uyarı: '500 bin liraya kadar ceza alabilirsiniz'
İzin belgesi olmadan kiralama yapan ev sahiplerine uzmanından uyarı: '500 bin liraya kadar ceza alabilirsiniz'
Sputnik Türkiye
Tatilciler, günlük kiralama yöntemiyle konforlu ve ekonomik tatil seçeneklerine yönelirken, bu trend ev sahiplerine aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T10:54+0300
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Antalya’nın popüler ilçelerinde günlük kiralama ücretleri, 1500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Özellikle Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde, ev sahipleri, denize yakın ve lüks özelliklere sahip konutları günlük 8 bin liraya kadar kiraya veriyor. Konutlar, aylık kazanç olarak 100 bin lirayı aşan yüksek gelirler elde edebiliyor.Ev sahiplerinin çoğu, yaşadıkları konutlarda kullanmadıkları odaları 700 liradan başlayan ücretlerle kiralıyor. Son aylarda, online ticaret platformları ve kiralama uygulamalarında ilan sayısında önemli bir artış gözlemlendi. T24'te yer alan habere göre, Antalya’nın sahile yakın bölgelerinde, tatilciler daha az masrafla konforlu konutları tercih ediyor. Kiralama ücretleri, konutun denize yakınlığı, alışveriş mekanlarına olan uzaklığı ve oda sayısına göre değişiklik gösteriyor.Ancak, bu artış beraberinde bazı düzenlemeleri de getirdi. Antalya Emlakçılar, İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, izin belgesi bulunmayan konut sahiplerine 100 bin lira ceza uygulanacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin belgesi, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için zorunlu. İzin belgesi olmadan kiralama yapanlara 100 bin lira ceza uygulanacak ve izin almak için 15 gün süre tanınacak. Sürenin sonunda izin belgesi alınmaması durumunda, 500 bin lira ceza ve bir kez daha 15 günlük süre verilecek.'Faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak'Konuya dair çağlar uyarılarda bulunarak şunları aktardı:Bu düzenleme, özellikle yüksek gelir elde eden günlük kiralama sektörünü denetlemek ve kontrol altında tutmak amacıyla yapılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.
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İzin belgesi olmadan kiralama yapan ev sahiplerine uzmanından uyarı: '500 bin liraya kadar ceza alabilirsiniz'

10:54 22.08.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA
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Tatilciler, günlük kiralama yöntemiyle konforlu ve ekonomik tatil seçeneklerine yönelirken, bu trend ev sahiplerine aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor. Konuya dair açıklamada bulunan Antalya Emlakçılar, İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Çağlar, 'izin belgesi bulunmayanlara 500 bin liraya varan ceza' uyarısında bulundu.
Antalya’nın popüler ilçelerinde günlük kiralama ücretleri, 1500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Özellikle Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde, ev sahipleri, denize yakın ve lüks özelliklere sahip konutları günlük 8 bin liraya kadar kiraya veriyor. Konutlar, aylık kazanç olarak 100 bin lirayı aşan yüksek gelirler elde edebiliyor.
Ev sahiplerinin çoğu, yaşadıkları konutlarda kullanmadıkları odaları 700 liradan başlayan ücretlerle kiralıyor. Son aylarda, online ticaret platformları ve kiralama uygulamalarında ilan sayısında önemli bir artış gözlemlendi. T24'te yer alan habere göre, Antalya’nın sahile yakın bölgelerinde, tatilciler daha az masrafla konforlu konutları tercih ediyor. Kiralama ücretleri, konutun denize yakınlığı, alışveriş mekanlarına olan uzaklığı ve oda sayısına göre değişiklik gösteriyor.
Ancak, bu artış beraberinde bazı düzenlemeleri de getirdi. Antalya Emlakçılar, İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, izin belgesi bulunmayan konut sahiplerine 100 bin lira ceza uygulanacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin belgesi, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için zorunlu. İzin belgesi olmadan kiralama yapanlara 100 bin lira ceza uygulanacak ve izin almak için 15 gün süre tanınacak. Sürenin sonunda izin belgesi alınmaması durumunda, 500 bin lira ceza ve bir kez daha 15 günlük süre verilecek.

'Faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak'

Konuya dair çağlar uyarılarda bulunarak şunları aktardı:
"İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak. İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu, kendi ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu, turizm amaçlı kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında her bir sözleşme için 100 bin lira idari para cezası verilecek. İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler ile her defasında 100 günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen ilk sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı konutu 4 defadan fazla kiraya verenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası verilecek."
Bu düzenleme, özellikle yüksek gelir elde eden günlük kiralama sektörünü denetlemek ve kontrol altında tutmak amacıyla yapılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.
telefon - bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
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