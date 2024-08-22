https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/izin-belgesi-olmadan-kiralama-yapan-ev-sahiplerine-uzmanindan-uyari-500-bin-liraya-kadar-ceza-1087131275.html

İzin belgesi olmadan kiralama yapan ev sahiplerine uzmanından uyarı: '500 bin liraya kadar ceza alabilirsiniz'

İzin belgesi olmadan kiralama yapan ev sahiplerine uzmanından uyarı: '500 bin liraya kadar ceza alabilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Tatilciler, günlük kiralama yöntemiyle konforlu ve ekonomik tatil seçeneklerine yönelirken, bu trend ev sahiplerine aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T10:54+0300

2024-08-22T10:54+0300

2024-08-22T10:54+0300

ekonomi

kira

kira bedeli

ceza

uygulama

uygulama

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Antalya’nın popüler ilçelerinde günlük kiralama ücretleri, 1500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Özellikle Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde, ev sahipleri, denize yakın ve lüks özelliklere sahip konutları günlük 8 bin liraya kadar kiraya veriyor. Konutlar, aylık kazanç olarak 100 bin lirayı aşan yüksek gelirler elde edebiliyor.Ev sahiplerinin çoğu, yaşadıkları konutlarda kullanmadıkları odaları 700 liradan başlayan ücretlerle kiralıyor. Son aylarda, online ticaret platformları ve kiralama uygulamalarında ilan sayısında önemli bir artış gözlemlendi. T24'te yer alan habere göre, Antalya’nın sahile yakın bölgelerinde, tatilciler daha az masrafla konforlu konutları tercih ediyor. Kiralama ücretleri, konutun denize yakınlığı, alışveriş mekanlarına olan uzaklığı ve oda sayısına göre değişiklik gösteriyor.Ancak, bu artış beraberinde bazı düzenlemeleri de getirdi. Antalya Emlakçılar, İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, izin belgesi bulunmayan konut sahiplerine 100 bin lira ceza uygulanacağını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin belgesi, konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için zorunlu. İzin belgesi olmadan kiralama yapanlara 100 bin lira ceza uygulanacak ve izin almak için 15 gün süre tanınacak. Sürenin sonunda izin belgesi alınmaması durumunda, 500 bin lira ceza ve bir kez daha 15 günlük süre verilecek.'Faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak'Konuya dair çağlar uyarılarda bulunarak şunları aktardı:Bu düzenleme, özellikle yüksek gelir elde eden günlük kiralama sektörünü denetlemek ve kontrol altında tutmak amacıyla yapılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/satislarda-yeni-donem-basliyor-telefon-tablet-akilli-saat-bilgisayar-oyun-konsollari-icin-sure-1087125864.html

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kira, kira bedeli, ceza, uygulama, uygulama