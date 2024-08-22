https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/istanbulda-polis-memuru-sehit-oldu-1087156382.html
Trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti
Trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu polis memuru Mustafa Peksoy hayatını kaybetti. Yarın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T18:34+0300
2024-08-22T18:34+0300
2024-08-22T18:44+0300
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İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İstanbul Esenler ilçesinde trafik denetimi yapan polis araçlarına otomobil çarptı. Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.İstanbul Valiliği'nden açıklamaİstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/milli-savunma-bakanligi-kktcde-meydana-gelen-trafik-kazasinda-piyade-er-ugurcan-isik-sehit-oldu-1087152745.html
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istanbul polis intiharı, istanbul polis şehit, istanbul polis evi konaklama, istanbul polis okulu, esenler polis merkezi, esenler polis memuru
Trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti
18:34 22.08.2024 (güncellendi: 18:44 22.08.2024)
İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu polis memuru Mustafa Peksoy hayatını kaybetti. Yarın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.
İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Esenler ilçesinde trafik denetimi yapan polis araçlarına otomobil çarptı. Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.
İstanbul Valiliği'nden açıklama
İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.