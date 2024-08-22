https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/istanbulda-polis-memuru-sehit-oldu-1087156382.html

Trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti

Trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu polis memuru Mustafa Peksoy hayatını kaybetti. Yarın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T18:34+0300

2024-08-22T18:34+0300

2024-08-22T18:44+0300

türkiye

polis

polis memuru

trafik

trafik kazası

kahramanmaraş

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087153977_5:0:896:501_1920x0_80_0_0_d292b54d569143591244f1f0efb55504.jpg

İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.İstanbul Esenler ilçesinde trafik denetimi yapan polis araçlarına otomobil çarptı. Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı.Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.İstanbul Valiliği'nden açıklamaİstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, Esenler'de denetimde bulunan trafik ekiplerine M.F.Y. idaresindeki aracın çarptığı, aşırı hızdan kaynaklanan kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Peksoy'un kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.Açıklamada, şehit polis memuru Peksoy için yarın saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/milli-savunma-bakanligi-kktcde-meydana-gelen-trafik-kazasinda-piyade-er-ugurcan-isik-sehit-oldu-1087152745.html

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul polis intiharı, istanbul polis şehit, istanbul polis evi konaklama, istanbul polis okulu, esenler polis merkezi, esenler polis memuru