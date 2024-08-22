https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankarada-maymun-cicegi-nedeniyle-2-kisinin-karantinaya-alindigi-iddiasi-ile-ilgili-resmi-aciklama-1087136300.html

Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi

Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de Maymun çiçeği virüsünün (M Çiçeği) görülüp görülmediği merak edilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme gelmiş, Ankara'da Maymun çiçeği nedeniyle 4... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T12:12+0300

2024-08-22T12:12+0300

2024-08-22T12:43+0300

türkiye

maymun çiçeği virüsü

mpox

ankara

resmi açıklama

dezenformasyon

dezenformasyon yasası

dezenformasyonla mücadele merkezi

m çiçeği

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de ortaya çıktığı ve Ankara'da ilk karantina uygulamasının yapıldığı öne sürülmüştü. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara'daki iki hastanede M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişilerin karantina altına alındığı iddialarının aslı olmadığı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı:DMM de duyurdu: 'Karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlayarak şunları aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kongoda-m-cicegi-virusu-yayiliyor-bir-haftada-binden-fazla-kiside-virus-tespit-edildi-1087133773.html

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