https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankarada-maymun-cicegi-nedeniyle-2-kisinin-karantinaya-alindigi-iddiasi-ile-ilgili-resmi-aciklama-1087136300.html
Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi
Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Maymun çiçeği virüsünün (M Çiçeği) görülüp görülmediği merak edilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme gelmiş, Ankara'da Maymun çiçeği nedeniyle 4... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T12:12+0300
2024-08-22T12:12+0300
2024-08-22T12:43+0300
türkiye
maymun çiçeği virüsü
mpox
ankara
resmi açıklama
dezenformasyon
dezenformasyon yasası
dezenformasyonla mücadele merkezi
m çiçeği
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de ortaya çıktığı ve Ankara'da ilk karantina uygulamasının yapıldığı öne sürülmüştü. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara'daki iki hastanede M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişilerin karantina altına alındığı iddialarının aslı olmadığı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı:DMM de duyurdu: 'Karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlayarak şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kongoda-m-cicegi-virusu-yayiliyor-bir-haftada-binden-fazla-kiside-virus-tespit-edildi-1087133773.html
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maymun çiçeği türkiye'de görüldü mü, maymun çiçeği türkiye'de var mı, maymun çiçeği türkiye'de varmi
maymun çiçeği türkiye'de görüldü mü, maymun çiçeği türkiye'de var mı, maymun çiçeği türkiye'de varmi
Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi
12:12 22.08.2024 (güncellendi: 12:43 22.08.2024)
Türkiye'de Maymun çiçeği virüsünün (M Çiçeği) görülüp görülmediği merak edilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme gelmiş, Ankara'da Maymun çiçeği nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı paylaşılmıştı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve DMM bu iddiaları yalanladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de ortaya çıktığı ve Ankara'da ilk karantina uygulamasının yapıldığı öne sürülmüştü.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara'daki iki hastanede M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişilerin karantina altına alındığı iddialarının aslı olmadığı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı:
DMM de duyurdu: 'Karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır'
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlayarak şunları aktardı: