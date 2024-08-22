Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanından yaşlılığa karşı 'Dostoyevski kitapları' tavsiyesi
07:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’de askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
07:18
1 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
07:26
3 dk
SESLİ HABER
Havaalanındadaki dükkanda iki makas kayboldu, yüzlerce yolcu uçamadı
07:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Gazze'de can kaybı 40 bin 173'e yükseldi
08:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dilan Polat'ın avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Fenomenliğe devam edecek'
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan iş kazaları
13:30
35 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
14:09
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Küresel kuruluşlardan TCMB faiz kararı değerlendirmesi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Ortadoğu’da silahlar konuşur: Yani askeri gücünüz varsa siyasi varlık elde edersiniz’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
17:40
11 dk
SESLİ HABER
O aktris, ismini Türkçe bir isimle değiştirdi
17:57
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
NASA, gizemli bir nesne keşfetti
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Aracındaki kokuya çare bulamadı, Yargıtay karar verdi
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Belediye başkanının makam odasındaki eşyalar borç nedeniyle haczedildi
18:37
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, dünyanın en büyük nükleer risk kaynağı’
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Otomobil almak isteyenler için uyarı
19:17
2 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
19:25
6 dk
SESLİ HABER
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık iddiasına yalanlama
19:39
1 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek'ten dış yatırım açıklaması
20:05
2 dk
SESLİ HABER
İzmir’de toplu balık ölümleri, bölge halkını endişelendirdi
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Başlık: Uzmanı uyardı: 7.4'ten büyük bir deprem yaşanabilir
20:51
2 dk
SESLİ HABER
Şehit yakınları ve gazilere tren bileti kolaylığı
22:35
1 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
23:25
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
07:24
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
08:09
15 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
08:40
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ali Yerlikaya döneminde kaç yabancıya vatandaşlık verildi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Stüdyo konuğumuz Turan Manafzade
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankarada-maymun-cicegi-nedeniyle-2-kisinin-karantinaya-alindigi-iddiasi-ile-ilgili-resmi-aciklama-1087136300.html
Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi
Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Maymun çiçeği virüsünün (M Çiçeği) görülüp görülmediği merak edilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme gelmiş, Ankara'da Maymun çiçeği nedeniyle 4... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T12:12+0300
2024-08-22T12:43+0300
türkiye
maymun çiçeği virüsü
mpox
ankara
resmi açıklama
dezenformasyon
dezenformasyon yasası
dezenformasyonla mücadele merkezi
m çiçeği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051323969_0:0:626:352_1920x0_80_0_0_57eeda4d7308a27ead42b31484081438.jpg
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de ortaya çıktığı ve Ankara'da ilk karantina uygulamasının yapıldığı öne sürülmüştü. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara'daki iki hastanede M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişilerin karantina altına alındığı iddialarının aslı olmadığı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı:DMM de duyurdu: 'Karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır'Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlayarak şunları aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kongoda-m-cicegi-virusu-yayiliyor-bir-haftada-binden-fazla-kiside-virus-tespit-edildi-1087133773.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051323969_129:0:598:352_1920x0_80_0_0_014268dc89224a69c0def7fe1998723b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
maymun çiçeği türkiye'de görüldü mü, maymun çiçeği türkiye'de var mı, maymun çiçeği türkiye'de varmi
maymun çiçeği türkiye'de görüldü mü, maymun çiçeği türkiye'de var mı, maymun çiçeği türkiye'de varmi

Ankara'da 'Maymun Çiçeği' nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı iddiası ile ilgili resmi açıklamalar peş peşe geldi

12:12 22.08.2024 (güncellendi: 12:43 22.08.2024)
© İHAKoronavirüs, Kovid
Koronavirüs, Kovid - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© İHA
Abone ol
Türkiye'de Maymun çiçeği virüsünün (M Çiçeği) görülüp görülmediği merak edilirken, dikkat çeken bir iddia gündeme gelmiş, Ankara'da Maymun çiçeği nedeniyle 4 kişinin karantinaya alındığı paylaşılmıştı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve DMM bu iddiaları yalanladı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durum ilan ettiği Maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de ortaya çıktığı ve Ankara'da ilk karantina uygulamasının yapıldığı öne sürülmüştü.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ankara'daki iki hastanede M Çiçeği hastalığına yakalandığı düşünülen kişilerin karantina altına alındığı iddialarının aslı olmadığı açıklanarak şu ifadeler kullanıldı:

DMM de duyurdu: 'Karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de yaptığı açıklamada bu haberleri yalanlayarak şunları aktardı:
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
DÜNYA
Kongo'da M Çiçeği virüsü yayılıyor: Bir haftada binden fazla kişide virüs tespit edildi
11:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала