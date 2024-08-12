https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-en-buyuk-adasina-hava-saldirisi-duzenledi-1086759118.html
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adasına hava saldırısı düzenledi
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adasına hava saldırısı düzenledi
Sputnik Türkiye
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T14:49+0300
2024-08-12T14:49+0300
2024-08-12T14:49+0300
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yemen
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husiler hareketi
abd
ingiltere
kızıldeniz
kamaran adası
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Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine bağlı Kamaran Adası'nı hedef aldığı belirtildi.Haberde söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran, ülkenin batısında yer alan Hudeyde iline bağlı.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rusya-savunma-bakani-belousov-batiyla-silahli-catismada-basarinin-4-kosulunu-acikladi-1086756873.html
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yemen, husiler, husiler hareketi, abd, ingiltere, kızıldeniz, kamaran adası, çok uluslu deniz gücü, çok uluslu güç, refah muhafızı operasyonu, israil, gazze
yemen, husiler, husiler hareketi, abd, ingiltere, kızıldeniz, kamaran adası, çok uluslu deniz gücü, çok uluslu güç, refah muhafızı operasyonu, israil, gazze
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adasına hava saldırısı düzenledi
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine bağlı Kamaran Adası'nı hedef aldığı belirtildi.
Haberde söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran, ülkenin batısında yer alan Hudeyde iline bağlı.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.