https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/husiler-abd-ve-ingiltere-yemenin-en-buyuk-adasina-hava-saldirisi-duzenledi-1086759118.html

Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adasına hava saldırısı düzenledi

Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adasına hava saldırısı düzenledi

Sputnik Türkiye

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. 12.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-12T14:49+0300

2024-08-12T14:49+0300

2024-08-12T14:49+0300

dünya

yemen

husiler

husiler hareketi

abd

ingiltere

kızıldeniz

kamaran adası

çok uluslu deniz gücü

çok uluslu güç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/04/1079337240_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4fc35f9c68406679b8628b9b3139614c.jpg

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberinde, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine bağlı Kamaran Adası'nı hedef aldığı belirtildi.Haberde söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olan Kamaran, ülkenin batısında yer alan Hudeyde iline bağlı.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/rusya-savunma-bakani-belousov-batiyla-silahli-catismada-basarinin-4-kosulunu-acikladi-1086756873.html

yemen

ingiltere

kamaran adası

israil

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, husiler, husiler hareketi, abd, ingiltere, kızıldeniz, kamaran adası, çok uluslu deniz gücü, çok uluslu güç, refah muhafızı operasyonu, israil, gazze