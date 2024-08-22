https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/arastirmacilar-ilk-insanlarin-dev-hayvanlardan-korunma-yonetimini-buldu-1087143327.html
Araştırmacılar ilk insanların dev hayvanlardan korunma yönetimini buldu
Araştırmacılar ilk insanların dev hayvanlardan korunma yönetimini buldu
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Kuzey Amerika yerlileri olduğu düşündükleri Clovis insanlarının dev hayvanları nasıl avladıkları konusunda araştırmalar yapıyor. Ucu keskin... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T15:50+0300
2024-08-22T15:50+0300
2024-08-22T15:50+0300
yaşam
mızrak ucu
araştırma
kuzey amerika
mamut
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Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Kuzey Amerika'da yaşayan ilk uygarlık olarak bilinen Clovis insanlarının, dev hayvanları avlamak için mızrakları keskin uçları yukarıda kalacak şekilde toprağa saplayarak öldürmüş olabileceklerini öne sürdü.Kuzey Amerika'ya 40 bin ila 13 bin yıl önce yerleştiği düşünülen Clovis insanlarının taş uçlarını devasa hayvanlardan korunmak ve onları avlamak için kullanıp kullanmadıklarını araştırmak amacıyla yapılan araştırmada o dönemde kullanılan silahlara benzer kopyalar geliştirerek bazı deneyler yapıldı.Clovis insanları tarafından kullanıldıkları düşünülen keskin mızrak uçları bulunmuştuAraştırmacıların yaptığı deneylerde, Clovis insanlarının yaptıkları keskin taş uçlarının yüksek kuvvetle inek derisine ittirildiğinde kırıldığı ancak yere saplanan mızrakların deride daha derinlere indiği anlaşıldı. Bu yöntemle yaban domuzu, aslan ve ayı gibi hayvanların avlandığı biliniyor lakin yapılan deneyler sonucunda aynı yöntemin mamut gibi devasa hayvanlar için de kullanılmış olabileceği iddiası ortaya çıktı.Bilim insanları o dönemde kullanılan mızrak benzeri avlanma silahlarının bugüne sağlam bir şekilde ulaşamaması nedeniyle 'tam olarak nasıl kullanıldıklarının bilinemediğini' vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tavsanli-hoyukte-3-bin-750-yillik-ticaretin-izleri-bati-anadoluda-ilk-kez-kesfedildi-1087052144.html
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mızrak ucu, araştırma, kuzey amerika, mamut
mızrak ucu, araştırma, kuzey amerika, mamut
Araştırmacılar ilk insanların dev hayvanlardan korunma yönetimini buldu
Bilim insanları, Kuzey Amerika yerlileri olduğu düşündükleri Clovis insanlarının dev hayvanları nasıl avladıkları konusunda araştırmalar yapıyor. Ucu keskin mızrakları toprağa sapladıklarında hayvan derisinde daha derin yaralar açıldığını fark eden araştırmacılar Clovislerin bu şekilde dev hayvanlardan korunduğunu düşünüyor.
Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda Kuzey Amerika'da yaşayan ilk uygarlık olarak bilinen Clovis insanlarının, dev hayvanları avlamak için mızrakları keskin uçları yukarıda kalacak şekilde toprağa saplayarak öldürmüş olabileceklerini öne sürdü.
Kuzey Amerika'ya 40 bin ila 13 bin yıl önce yerleştiği düşünülen Clovis insanlarının taş uçlarını devasa hayvanlardan korunmak ve onları avlamak için kullanıp kullanmadıklarını araştırmak amacıyla yapılan araştırmada o dönemde kullanılan silahlara benzer kopyalar geliştirerek bazı deneyler yapıldı.
Clovis insanları tarafından kullanıldıkları düşünülen keskin mızrak uçları bulunmuştu
Araştırmacıların yaptığı deneylerde, Clovis insanlarının yaptıkları keskin taş uçlarının yüksek kuvvetle inek derisine ittirildiğinde kırıldığı ancak yere saplanan mızrakların deride daha derinlere indiği anlaşıldı.
Bu yöntemle yaban domuzu, aslan ve ayı gibi hayvanların avlandığı biliniyor lakin yapılan deneyler sonucunda aynı yöntemin mamut gibi devasa hayvanlar için de kullanılmış olabileceği iddiası ortaya çıktı.
Bilim insanları o dönemde kullanılan mızrak benzeri avlanma silahlarının bugüne sağlam bir şekilde ulaşamaması nedeniyle 'tam olarak nasıl kullanıldıklarının bilinemediğini' vurguladı.