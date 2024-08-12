https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/guney-kore-ve-abd-kuzey-korenin-nukleer-faaliyetlerine-karsi-askeri-tatbikatlara-baslayacak-1086749690.html
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı askeri tatbikatlara başlayacak
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı askeri tatbikatlara başlayacak
Sputnik Türkiye
Güney Kore ve ABD, 'Kuzey Kore'ye karşı yıllık ortak askeri tatbikatlarında savunmayı geliştirici ve nükleer faaliyetlerine karşı caydırıcı bir yol... 12.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-12T12:25+0300
2024-08-12T12:25+0300
2024-08-12T13:11+0300
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Güney Kore ve ABD, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin 'artan nükleer faaliyetlerine karşı caydırıcı ve savunma yeteneklerini' geliştirmeye odaklanarak yıllık ortak askeri tatbikatlarına gelecek hafta başlayacaklarını duyurdu.Güney Koreli ve ABD'li askeri yetkililer, bu yıl 19-29 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatının, füzeler, GPS parazitleri ve siber saldırılar gibi tehditlere karşı hazırlığı artırmak için tasarlanmış bilgisayar simülasyonlu tatbikatlar ile eş zamanlı saha manevraları ve canlı atış tatbikatlarını içereceğini söyledi.Güney Kore Genelkurmay Başkanları sözcüsü Lee Sung Joon, Güney Kore'nin resmi adını kullanarak, tatbikatlara yaklaşık 19 bin Güney Kore askerinin katılacağını söyledi ve tatbikatı 'Kore Cumhuriyeti'ni korumak için güçlü bir savunma duruşunu sürdürmek için temel bir unsur' olarak tanımladı. Yakın zamanda Kuzey Kore ve Güney Kore ile aralarında çöp taşıyan balonlar gerginliği yaşanmıştı.ABD Kuvvetleri Kore sözcüsü Albay Ryan Donald, tatbikatlara katılan ABD birliklerinin sayısı hakkında yorum yapmayıp tatbikatların ABD stratejilerini kapsayıp kapsamayacağını hemen doğrulayamayacağını söyledi. ABD, son aylarda Kuzey Kore'ye karşı bir güç gösterisinde bulunmak için Güney Kore ve Japon varlıklarıyla eğitim yapmak üzere uzun menzilli bombardıman uçakları, denizaltılar ve uçak gemisi saldırı gruplarının bölgesel konuşlandırmasını artırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/cini-kusatmak-icin-kurulmustu-abd-avustralyaya-nukleer-silah-satma-anlasmasini-imzaladi--1086752439.html
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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı askeri tatbikatlara başlayacak
12:25 12.08.2024 (güncellendi: 13:11 12.08.2024)
Güney Kore ve ABD, 'Kuzey Kore'ye karşı yıllık ortak askeri tatbikatlarında savunmayı geliştirici ve nükleer faaliyetlerine karşı caydırıcı bir yol izleyeceklerini' duyurdu. Bilgisayar simülasyonlu tatbikatlar ile eş zamanlı saha manevraları ve canlı atış tatbikatlarını içeren planları gelecek hafta başlayacak.
Güney Kore ve ABD, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin 'artan nükleer faaliyetlerine karşı caydırıcı ve savunma yeteneklerini' geliştirmeye odaklanarak yıllık ortak askeri tatbikatlarına gelecek hafta başlayacaklarını duyurdu.
Güney Koreli ve ABD'li askeri yetkililer, bu yıl 19-29 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatının, füzeler, GPS parazitleri ve siber saldırılar gibi tehditlere karşı hazırlığı artırmak için tasarlanmış bilgisayar simülasyonlu tatbikatlar ile eş zamanlı saha manevraları ve canlı atış tatbikatlarını içereceğini söyledi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanları sözcüsü Lee Sung Joon, Güney Kore'nin resmi adını kullanarak, tatbikatlara yaklaşık 19 bin Güney Kore askerinin katılacağını söyledi ve tatbikatı 'Kore Cumhuriyeti'ni korumak için güçlü bir savunma duruşunu sürdürmek için temel bir unsur' olarak tanımladı. Yakın zamanda Kuzey Kore ve Güney Kore ile aralarında çöp taşıyan balonlar gerginliği yaşanmıştı.
ABD Kuvvetleri Kore sözcüsü Albay Ryan Donald, tatbikatlara katılan ABD birliklerinin sayısı hakkında yorum yapmayıp tatbikatların ABD stratejilerini kapsayıp kapsamayacağını hemen doğrulayamayacağını söyledi.
ABD, son aylarda Kuzey Kore'ye karşı bir güç gösterisinde bulunmak için Güney Kore ve Japon varlıklarıyla eğitim yapmak üzere uzun menzilli bombardıman uçakları, denizaltılar ve uçak gemisi saldırı gruplarının bölgesel konuşlandırmasını artırmıştı.