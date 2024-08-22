https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/gerededeki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-vatandaslar-simdi-guvenli-bolgede-1087119908.html
Gerede'deki orman yangınına müdahale sürüyor: 'Vatandaşlar şimdi güvenli bölgede'
Gerede'deki orman yangınına müdahale sürüyor: 'Vatandaşlar şimdi güvenli bölgede'
Sputnik Türkiye
Kızılcahamam'da başlayarak Gerede'ye sıçrayan orman yangınında son duruma dair akşam saatlerinde açıklama yapan Vali Kılıç, 123 kişiyi tahliye ettiklerini... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T01:32+0300
2024-08-22T01:32+0300
2024-08-22T01:47+0300
orman yangını
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Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını gece saat 01.00 itibariyle 13 saatlik zaman dilimine ulaştı. Bolu Valisi Erkan Kılıç, akşam saatlerinde yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.Yangının, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şahinler köyünden, Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi" şeklinde konuştu.Yangının özellikle kuzeydoğu tarafında devam ettiğini anlatan Kılıç, "Orada riskimiz var diye değerlendiriyoruz. Bir vadi orada bulunuyor. Oraya da araçlarımız ulaşmıyor. Şu anda dozerle beraber oraya yol açılıp ondan sonra itfaiye araçları ve arazözler o bölgeye inip söndürme yapacak. Aynı zamanda bu vadide de o bölgede çok şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar da ister istemez mücadeleyi engelliyor" ifadelerini kullandı.'123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede'Vali Kılıç, yangının etkili olduğu Bolu sınırları içerisinde 2 yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı'Bir gazetecinin, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili sorulaya yanıt veren Kılıç, "Tedbir alındı zaten. Ankara'dan TOMA'lar da geldi. Şu anda tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır" dedi.Vali Kılıç, yangının bugün kontrol altına alınmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu ise "Biraz zor, yani bu akşam zor. Gün aydınlansın ondan sonra bir bakacağız. Herkes sahada zaten şu anda mücadele ediyorlar" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ankara-kizilcahamamda-baslayan-otluk-yangini-gerededeki-ormanlik-alana-sicradi-1087104387.html
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orman yangını, gerede, bolu, tahliye, tehlike
orman yangını, gerede, bolu, tahliye, tehlike
Gerede'deki orman yangınına müdahale sürüyor: 'Vatandaşlar şimdi güvenli bölgede'
01:32 22.08.2024 (güncellendi: 01:47 22.08.2024)
Kızılcahamam'da başlayarak Gerede'ye sıçrayan orman yangınında son duruma dair akşam saatlerinde açıklama yapan Vali Kılıç, 123 kişiyi tahliye ettiklerini belirterek "Kavacık köyü bir de Demirler köyü. Buralarda biz tahliye yaptık, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede" dedi. Gece geç saatlerde ise yangına müdahale devam ediyor.
Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını gece saat 01.00 itibariyle 13 saatlik zaman dilimine ulaştı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, akşam saatlerinde yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.
Yangının, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Şahinler köyünden, Bolu'nun Demirler köyüne sıçradığını belirten Kılıç, "Yerleşim yerlerini de tehdit ediyordu. Yerleşim yerlerinin etrafında seyrek ağaçlık alan vardı. Aynı zamanda otluk bir alan vardı. Buralarda etkili oldu, buralar zaten yandı. Evlere de sirayet etmesi, yangın söndürme araçlarıyla beraber engellendi" şeklinde konuştu.
Yangının özellikle kuzeydoğu tarafında devam ettiğini anlatan Kılıç, "Orada riskimiz var diye değerlendiriyoruz. Bir vadi orada bulunuyor. Oraya da araçlarımız ulaşmıyor. Şu anda dozerle beraber oraya yol açılıp ondan sonra itfaiye araçları ve arazözler o bölgeye inip söndürme yapacak. Aynı zamanda bu vadide de o bölgede çok şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar da ister istemez mücadeleyi engelliyor" ifadelerini kullandı.
'123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede'
Vali Kılıç, yangının etkili olduğu Bolu sınırları içerisinde 2 yerleşim yerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Kavacık köyü bir de Demirler köyü. Buralarda biz tahliye yaptık, 123 kişiyi tahliye ettik, vatandaşlar şimdi güvenli bölgede. Onun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, AFAD, jandarma, emniyet, sağlık birimleri, Kızılay aklınıza hangi birim varsa hepsi burada, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da geldi. Onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Havadan ve karadan müdahale devam etti. Yalnız hava karardığı için şu anda havadan müdahale imkanı yok."
'Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı'
Bir gazetecinin, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediği ve elektrik tellerinden çıktığı iddialarıyla ilgili sorulaya yanıt veren Kılıç, "Tedbir alındı zaten. Ankara'dan TOMA'lar da geldi. Şu anda tehdit söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi insan kaynaklı. Bununla ilgili süreci Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Onlar buna sebep olan kişilerle ilgili olarak işlem yürütüyorlardır" dedi.
Vali Kılıç, yangının bugün kontrol altına alınmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu ise "Biraz zor, yani bu akşam zor. Gün aydınlansın ondan sonra bir bakacağız. Herkes sahada zaten şu anda mücadele ediyorlar" yanıtını verdi.