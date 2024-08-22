https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/galatasaray-young-boysa--3-2-maglup-oldu-1087120387.html
Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu
Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T00:03+0300
2024-08-22T00:03+0300
2024-08-22T00:25+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.Karşılaşmanın 2 golünü de atan Michy Batshuayi maçtan sonra "Sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Maçtan önce hocamız olumlu sözlerle beni motive etti. Ben de sahaya çıktım ve golleri attım" açıklamasında bulundu.
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Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu
00:03 22.08.2024 (güncellendi: 00:25 22.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmanın 2 golünü de atan Michy Batshuayi maçtan sonra "Sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Maçtan önce hocamız olumlu sözlerle beni motive etti. Ben de sahaya çıktım ve golleri attım" açıklamasında bulundu.