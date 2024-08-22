https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/galatasaray-young-boysa--3-2-maglup-oldu-1087120387.html

Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu

Galatasaray, Young Boys'a 3-2 mağlup oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

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michy batshuayi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.Karşılaşmanın 2 golünü de atan Michy Batshuayi maçtan sonra "Sonuçtan ötürü mutsuzuz. Sentetik sahada oynadık, kolay değildi. Maçtan önce hocamız olumlu sözlerle beni motive etti. Ben de sahaya çıktım ve golleri attım" açıklamasında bulundu.

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