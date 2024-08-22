https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/batshuayi-saniyeler-icinde-tarihe-gecti-muslaradan-ise-kotu-haber-geldi-1087123647.html

Batshuayi Galatasaray Youngs Boy maçında saniyeler içinde tarihe geçti: Muslara'dan ise kötü haber geldi

Batshuayi Galatasaray Youngs Boy maçında saniyeler içinde tarihe geçti: Muslara'dan ise kötü haber geldi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile oynadığı maçta, yeni transfer Michy Batshuayi'nin attığı 2 gol... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

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michy batshuayi

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spor

galatasaray sk

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türkiye futbol federasyonu (tff)

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fernando muslera

maç

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, yeni transfer Michy Batshuayi'nin yedekten girip attığı iki golle umutlansa da son dakikada yediği penaltı golüyle sahadan mağlubiyetle ayrıldı.İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Galatasaray, ikinci yarıda Batshuayi'nin oyuna girmesiyle toparlandı. 66. dakikada Elias Jelert'in yerine dahil olan Belçikalı forvet, beş dakika içinde iki gol atarak skoru 2-2'ye getirdi. Ancak, bu performans galibiyete yetmedi ve Galatasaray, son dakikalarda yediği golle maçtan 3-2 mağlup ayrıldı.Batshuayi tarihe geçtiBatshuayi, bu gollerle Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan ilk yabancı oyuncu olarak tarihe geçti. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla da Avrupa'da gol atmayı başaran Batshuayi, böylece üç büyük kulüpte de bu başarıyı elde eden ilk yabancı futbolcu oldu.Galatasaray'da Muslera sakatlandı: iİkinci yarıya devam edemediGalatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Young Boys ile oynadığı maçta sakatlık şoku yaşadı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılı ekipte, tecrübeli kaleci Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi.Maçın 45+7. dakikasında Joel Monteiro'nun vuruşunu kurtarmak isteyen Muslera, bu pozisyonda sakatlanarak acı içinde soyunma odasına gitti. Uruguaylı kaleci ikinci yarıya çıkamayarak yerini Günay Güvenç'e bıraktı.Okan Buruk'tan Muslera açıklamasıMaç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Muslera'nın sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, "Muslera ile konuştum. Bir darbe nedeniyle sinir sıkışması yaşadığını söyledi. Önemli bir durum olduğunu düşünmüyoruz, sonraki maçta bizimle olacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.Young Boys kalecisi de sakatlandıYoung Boys kalecisi Von Ballmoos da, 32. dakikada Mauro Icardi ile girdiği bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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