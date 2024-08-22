https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/fsb-kirimda-uc-ukrayna-askeri-istihbarat-ajani-tutuklandi-1087159142.html

FSB: Kırım’da üç Ukrayna askeri istihbarat ajanı tutuklandı

FSB: Kırım’da üç Ukrayna askeri istihbarat ajanı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da daha önce gözaltına alınan üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının tutuklandığını bildirdi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T20:15+0300

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ukrayna krizi

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

fsb

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istihbarat

ajan

tutuklama

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FSB Kırım Bölge İdaresi basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Kırım’da daha önce gözaltına alınan üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının tamamının tutuklandığı belirtildi.Açıklamada, “Üçünden her biri için tutuklama şeklinde koruma tedbiri alındı” ifadelerine yer verildi.FSB daha önce bomba patlatma eylemleri planlayan ve Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi toplayan, ikisi Rusya, bir diğeri ise Moldova vatandaşı olmak üzere üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının Sivastopol ve Kerç’te gözaltına alındığını duyurmuştu.

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna ordusu, istihbarat, ajan, tutuklama