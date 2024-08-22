https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/fsb-kirimda-uc-ukrayna-askeri-istihbarat-ajani-tutuklandi-1087159142.html
FSB: Kırım’da üç Ukrayna askeri istihbarat ajanı tutuklandı
FSB: Kırım’da üç Ukrayna askeri istihbarat ajanı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da daha önce gözaltına alınan üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının tutuklandığını bildirdi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T20:15+0300
2024-08-22T20:15+0300
2024-08-22T20:15+0300
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FSB Kırım Bölge İdaresi basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Kırım’da daha önce gözaltına alınan üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının tamamının tutuklandığı belirtildi.Açıklamada, “Üçünden her biri için tutuklama şeklinde koruma tedbiri alındı” ifadelerine yer verildi.FSB daha önce bomba patlatma eylemleri planlayan ve Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi toplayan, ikisi Rusya, bir diğeri ise Moldova vatandaşı olmak üzere üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının Sivastopol ve Kerç’te gözaltına alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/fsb-teror-saldirisini-onledi-icisleri-bakanligi-binasina-saldiracaklardi-1086877257.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna ordusu, istihbarat, ajan, tutuklama
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna ordusu, istihbarat, ajan, tutuklama
FSB: Kırım’da üç Ukrayna askeri istihbarat ajanı tutuklandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’da daha önce gözaltına alınan üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının tutuklandığını bildirdi.
FSB Kırım Bölge İdaresi basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Kırım’da daha önce gözaltına alınan üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının tamamının tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, “Üçünden her biri için tutuklama şeklinde koruma tedbiri alındı” ifadelerine yer verildi.
FSB daha önce bomba patlatma eylemleri planlayan ve Rus Silahlı Kuvvetleri hakkında bilgi toplayan, ikisi Rusya, bir diğeri ise Moldova vatandaşı olmak üzere üç Ukrayna askeri istihbarat ajanının Sivastopol ve Kerç’te gözaltına alındığını duyurmuştu.