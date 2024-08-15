FSB terör saldırısını önledi: İçişleri Bakanlığı binasına saldıracaklardı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Tümen Bölgesi'nin Tobolsk kentinde İçişleri Bakanlığı'na ait bir binaya yönelik terör saldırısının önüne geçti.



FSB, terör saldırısı için hazırlık yapan iki zanlının gözaltına alındığını ve zanlıların Rusya vatandaşları olduğunu belirtti.



Tobolsk'taki İçişleri Bakanlığı'na ait binayı el yapımı patlayıcıyla havaya uçurmaya planlayan zanlıların toplu katliam ideolojisini desteklediklerinin tespit edildiğini aktaran FSB, zanlılara ait zulada ele geçirilen 2 Molotof kokteyli ve el yapımı patlayıcının bulundukları yerde imha edildiğini kaydetti.



FSB, vakayla ilgili soruşturma başlatıldığını da bildirdi.



Rusya Soruşturma Komitesi Tümen Bölge Müdürlüğü de, bir mesajlaşma servisi üzerinden kimliği belirsiz bir kişiyle irtibat kuran zanlıların tutuklandığını ifade etti.



Müdürlük, zanlıların telefonlarında bomba hazırlama talimatları ile test videolarının bulunduğunu da aktardı.