https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/filistin-disisleri-bakani-el-maliki-israil-abbasin-gazzeyi-ziyaretine-izin-vermedi-1087160375.html

Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki: İsrail, Abbas'ın Gazze'yi ziyaretine izin vermedi

Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki: İsrail, Abbas'ın Gazze'yi ziyaretine izin vermedi

Sputnik Türkiye

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze'yi ziyaretine izin vermediğini belirtti. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T21:38+0300

2024-08-22T21:38+0300

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israil- filistin çatışması

riyad el maliki

filistin

gazze

ziyaret

israil

mahmut abbas

filistin ulusal konseyi

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Sputnik’e verdiği demeçte İsrail'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze’yi ziyaret etmesine izin vermediğini, bunun da İsrail'in bölgeyi işgal ettiği gerçeğini teyit ettiğini söyledi.El Maliki, "İzin istemedik. Devlet Başkanının Gazze'ye gideceğini duyurduk. Ardından İsrail'den Mahmud Abbas'ın Gazze'ye girmesine izin vermeyeceklerini belirten bir yanıt geldi. Bu, Gazze'nin İsrail askeri işgali altında olduğu anlamına geliyor. Ancak biz Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için İsrailli işgalcilerden izin istemeyeceğiz. Bu çok açık" dedi.Filistin yetkililerinin işgalin gerçekliğine rağmen bu durumu kabul etmeyi reddetiklerini vurgulayan El Maliki, “Abbas, İsrail'in Gazze'ye gitmesine izin vermeyeceğini önceden biliyordu. Bu nedenle, İsrail'in Gazze'ye girmeyi reddetmesinin önünü alabilmek için BM Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep etti" diye konuştu.Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Ağustos'ta Gazze'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.Walla internet sitesi daha önce kaynaklarına dayandırarak Filistin Ulusal Konseyi'nin İsrail yetkililerinden Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'yi ziyareti için izin istediğini ileri sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/abbasin-danismani-riskli-ama-abbas-gazzeyi-ziyaret-etmekte-kararli-1087116566.html

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riyad el maliki, filistin, gazze, ziyaret, israil, mahmut abbas, filistin ulusal konseyi