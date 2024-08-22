https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/filistin-disisleri-bakani-el-maliki-israil-abbasin-gazzeyi-ziyaretine-izin-vermedi-1087160375.html
Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki: İsrail, Abbas'ın Gazze'yi ziyaretine izin vermedi
Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki: İsrail, Abbas'ın Gazze'yi ziyaretine izin vermedi
Sputnik Türkiye
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze'yi ziyaretine izin vermediğini belirtti. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T21:38+0300
2024-08-22T21:38+0300
2024-08-22T21:37+0300
israil- filistin çatışması
riyad el maliki
filistin
gazze
ziyaret
israil
mahmut abbas
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Sputnik’e verdiği demeçte İsrail'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze’yi ziyaret etmesine izin vermediğini, bunun da İsrail'in bölgeyi işgal ettiği gerçeğini teyit ettiğini söyledi.El Maliki, "İzin istemedik. Devlet Başkanının Gazze'ye gideceğini duyurduk. Ardından İsrail'den Mahmud Abbas'ın Gazze'ye girmesine izin vermeyeceklerini belirten bir yanıt geldi. Bu, Gazze'nin İsrail askeri işgali altında olduğu anlamına geliyor. Ancak biz Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için İsrailli işgalcilerden izin istemeyeceğiz. Bu çok açık" dedi.Filistin yetkililerinin işgalin gerçekliğine rağmen bu durumu kabul etmeyi reddetiklerini vurgulayan El Maliki, “Abbas, İsrail'in Gazze'ye gitmesine izin vermeyeceğini önceden biliyordu. Bu nedenle, İsrail'in Gazze'ye girmeyi reddetmesinin önünü alabilmek için BM Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep etti" diye konuştu.Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Ağustos'ta Gazze'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.Walla internet sitesi daha önce kaynaklarına dayandırarak Filistin Ulusal Konseyi'nin İsrail yetkililerinden Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'yi ziyareti için izin istediğini ileri sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/abbasin-danismani-riskli-ama-abbas-gazzeyi-ziyaret-etmekte-kararli-1087116566.html
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riyad el maliki, filistin, gazze, ziyaret, israil, mahmut abbas, filistin ulusal konseyi
riyad el maliki, filistin, gazze, ziyaret, israil, mahmut abbas, filistin ulusal konseyi
Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki: İsrail, Abbas'ın Gazze'yi ziyaretine izin vermedi
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze'yi ziyaretine izin vermediğini belirtti.
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Sputnik’e verdiği demeçte İsrail'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze’yi ziyaret etmesine izin vermediğini, bunun da İsrail'in bölgeyi işgal ettiği gerçeğini teyit ettiğini söyledi.
El Maliki, "İzin istemedik. Devlet Başkanının Gazze'ye gideceğini duyurduk. Ardından İsrail'den Mahmud Abbas'ın Gazze'ye girmesine izin vermeyeceklerini belirten bir yanıt geldi. Bu, Gazze'nin İsrail askeri işgali altında olduğu anlamına geliyor. Ancak biz Filistin Devlet Başkanı'nın Filistin topraklarının herhangi bir yerini ziyaret edebilmesi için İsrailli işgalcilerden izin istemeyeceğiz. Bu çok açık" dedi.
Filistin yetkililerinin işgalin gerçekliğine rağmen bu durumu kabul etmeyi reddetiklerini vurgulayan El Maliki, “Abbas, İsrail'in Gazze'ye gitmesine izin vermeyeceğini önceden biliyordu. Bu nedenle, İsrail'in Gazze'ye girmeyi reddetmesinin önünü alabilmek için BM Güvenlik Konseyi'nden destek ve güvenlik garantileri talep etti" diye konuştu.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, 15 Ağustos'ta Gazze'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Walla internet sitesi daha önce kaynaklarına dayandırarak Filistin Ulusal Konseyi'nin İsrail yetkililerinden Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'yi ziyareti için izin istediğini ileri sürmüştü.