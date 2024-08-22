https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/evliligin-yaslanma-uzerindeki-etkisi-arastirildi-erkekler-mi-kadinlar-mi-daha-saglikli-yaslaniyor-1087161701.html
Evliliğin yaşlanma üzerindeki etkisi araştırıldı: Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha sağlıklı yaşlanıyor?
Evliliğin yaşlanma üzerindeki etkisi araştırıldı: Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha sağlıklı yaşlanıyor?
Sputnik Türkiye
Kanada'da yapılan yeni bir araştırmada, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla daha sağlıklı yaşlandığı ortaya koyuldu. Söz konusu araştırmada bekar... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T23:05+0300
2024-08-22T23:05+0300
2024-08-22T23:07+0300
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Kanada'daki Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen 3 yıllık çalışmada, yaşları 60 ve üzerinde 7 bin 600 Kanada vatandaşının yaşlanma süreçlerine ilişkin bulgular incelendi.Araştırmacılar, inceleme sonucunda, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla 2 kat daha iyi yaşlandığını tespit etti.Evliliğin kadınlar üzerindeki etkisinin aynı olmadığı sonucuna ulaşan araştırmacılar bekar kadınların, evli, eşlerini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlandığını ortaya koydu.İdeal yaşlanmayı 'günlük aktiviteleri engelleyen ciddi fiziksel, bilişsel, zihinsel ya da duygusal durumlardan uzak durmak' olarak tanımlayan araştırmacılar, 'yüksek düzeyde mutluluğun, fiziksel ve zihinsel sağlığın' yaşlanma üzerinde olumlu etkisi olduğunu kaydetti.Araştırmacılardan Toronto Üniversitesi Profesörü David Burnes, "Evli insanlar birbirlerini sigarayı bırakmak ya da düzenli egzersiz yapmak gibi sağlıklı davranışları benimsemeye ya da sürdürmeye teşvik ediyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Araştırma, International Social Work dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/avrupa-birliginden-endise-verici-rapor-sicaklik-kaynakli-olumler-5-kat-artacak-1087160999.html
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kanada, toronto üniversitesi, erkek, kadın, yaşlılık, sağlık
kanada, toronto üniversitesi, erkek, kadın, yaşlılık, sağlık
Evliliğin yaşlanma üzerindeki etkisi araştırıldı: Erkekler mi yoksa kadınlar mı daha sağlıklı yaşlanıyor?
23:05 22.08.2024 (güncellendi: 23:07 22.08.2024)
Kanada'da yapılan yeni bir araştırmada, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla daha sağlıklı yaşlandığı ortaya koyuldu. Söz konusu araştırmada bekar kadınların ise eşlerini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlandığını tespit edildi.
Kanada'daki Toronto Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen 3 yıllık çalışmada, yaşları 60 ve üzerinde 7 bin 600 Kanada vatandaşının yaşlanma süreçlerine ilişkin bulgular incelendi.
Araştırmacılar, inceleme sonucunda, evli erkeklerin bekar erkeklere kıyasla 2 kat daha iyi yaşlandığını tespit etti.
Evliliğin kadınlar üzerindeki etkisinin aynı olmadığı sonucuna ulaşan araştırmacılar bekar kadınların, evli, eşlerini kaybetmiş ya da boşanmış kadınlardan daha sağlıklı yaşlandığını ortaya koydu.
İdeal yaşlanmayı 'günlük aktiviteleri engelleyen ciddi fiziksel, bilişsel, zihinsel ya da duygusal durumlardan uzak durmak' olarak tanımlayan araştırmacılar, 'yüksek düzeyde mutluluğun, fiziksel ve zihinsel sağlığın' yaşlanma üzerinde olumlu etkisi olduğunu kaydetti.
Araştırmacılardan Toronto Üniversitesi Profesörü David Burnes, "Evli insanlar birbirlerini sigarayı bırakmak ya da düzenli egzersiz yapmak gibi sağlıklı davranışları benimsemeye ya da sürdürmeye teşvik ediyor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Araştırma, International Social Work dergisinde yayımlandı.