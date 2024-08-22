https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/eski-baskan-clinton-ile-eski-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-kongrenin-ucuncu-gunune-katildi-1087128623.html

Eski Başkan Clinton ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongrenin üçüncü gününe katıldı

Eski Başkan Clinton ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongrenin üçüncü gününe katıldı

Sputnik Türkiye

Skandalla tarihe geçen eski ABD Başkanı Clinton ve görevini Cumhuriyetçilere kaptıran eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, kongrenin üçüncü gününde yer... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T09:37+0300

2024-08-22T09:37+0300

2024-08-22T09:37+0300

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ABD Başkanlığı sırasında Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişkinin 1998'de gündeme oturmasından azil sürecine kadar yaşananlardan sonra aktif politikadan ayrılan Bill Clinton (78), ABD'nin Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresinde konuşma yaptı. Çoğunlukla dört yılda bir tekrarlanan kongrelerde görülen Clinton konuşmasında Trump'ı bencil biri olarak nitelendirdi. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokratların kongre lideri olarak kongre çoğunluğunu Cumhuriyetçilere kaptırmıştı. Pelosi'nin ayrıca Biden'ın seçim yarışından çekilmesinde rol oynadığı geçen günlerde basına yansıdı. 84 yaşındaki Pelosi, dün gece kongrenin üçüncü gününde sahneye çıkarak konuşma yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/kursk-sakini-anlatti-ukraynali-askerler-evleri-yagmaliyor-ve-arabalari-caliyor-1087128265.html

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Sputnik Türkiye

bill clinton, abd demokrat parti, kongre, nancy pelosi, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri