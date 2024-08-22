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Eski Başkan Clinton ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongrenin üçüncü gününe katıldı
Eski Başkan Clinton ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongrenin üçüncü gününe katıldı
Sputnik Türkiye
Skandalla tarihe geçen eski ABD Başkanı Clinton ve görevini Cumhuriyetçilere kaptıran eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, kongrenin üçüncü gününde yer... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T09:37+0300
2024-08-22T09:37+0300
2024-08-22T09:37+0300
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ABD Başkanlığı sırasında Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişkinin 1998'de gündeme oturmasından azil sürecine kadar yaşananlardan sonra aktif politikadan ayrılan Bill Clinton (78), ABD'nin Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresinde konuşma yaptı. Çoğunlukla dört yılda bir tekrarlanan kongrelerde görülen Clinton konuşmasında Trump'ı bencil biri olarak nitelendirdi. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokratların kongre lideri olarak kongre çoğunluğunu Cumhuriyetçilere kaptırmıştı. Pelosi'nin ayrıca Biden'ın seçim yarışından çekilmesinde rol oynadığı geçen günlerde basına yansıdı. 84 yaşındaki Pelosi, dün gece kongrenin üçüncü gününde sahneye çıkarak konuşma yaptı.
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bill clinton, abd demokrat parti, kongre, nancy pelosi, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri
bill clinton, abd demokrat parti, kongre, nancy pelosi, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri
Eski Başkan Clinton ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Kongrenin üçüncü gününe katıldı
Skandalla tarihe geçen eski ABD Başkanı Clinton ve görevini Cumhuriyetçilere kaptıran eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, kongrenin üçüncü gününde yer aldı.
ABD Başkanlığı sırasında Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile yaşadığı ilişkinin 1998'de gündeme oturmasından azil sürecine kadar yaşananlardan sonra aktif politikadan ayrılan Bill Clinton (78), ABD'nin Chicago kentinde devam eden Demokrat Parti Kongresinde konuşma yaptı. Çoğunlukla dört yılda bir tekrarlanan kongrelerde görülen Clinton konuşmasında Trump'ı bencil biri olarak nitelendirdi.
Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Demokratların kongre lideri olarak kongre çoğunluğunu Cumhuriyetçilere kaptırmıştı. Pelosi'nin ayrıca Biden'ın seçim yarışından çekilmesinde rol oynadığı geçen günlerde basına yansıdı. 84 yaşındaki Pelosi, dün gece kongrenin üçüncü gününde sahneye çıkarak konuşma yaptı.