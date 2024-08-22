https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/elektrik-hatti-patladi-olay-yerine-ulasan-ekipler-aractan-inemedi-1087122831.html

Elektrik hattı patladı: Olay yerine ulaşan ekipler araçtan inemedi

Elektrik hattı patladı: Olay yerine ulaşan ekipler araçtan inemedi

Sputnik Türkiye

Adıyaman'da elektri kablosu patladı, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, olay yerine gelen polis ekiplerine araçtan inmeyin uyarısında bulundu. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T02:48+0300

2024-08-22T02:48+0300

2024-08-22T02:48+0300

türkiye

elektrik

elektrik hattı

arıza

polis

itfaiye

patlama

ateş

yangın

akım

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Adıyaman'da bir kaldırımda bulunan elektrik direklerindeki elektrik kablosunda patlama gerçekleşti. Meydana gelen şiddetli patlamada elektrik hattı koptu. Kopan elektrik hattının kaldırıma düşmesiyle ard arda patlamalar ve yangın meydana geldi.Gerçekleşen ard arda patlamaların ve etrafa yayılan kıvılcımlar ve yüksek ışık çevrede paniğe neden oldu. Olay üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.'Araçtan inmeyin ve bölgeden uzaklaşın'Patlamaların gerçekleştiği bölgeye gelen polis ekipleri araçtan inecekleri sırada itfaiye ekipleri üst üste anonslarla polislerin araçtan inmemesini ve bölgeden uzaklaşması uyarısında bulundu. Uyarıların ardından polis ekipleri bölgeden uzaklaştı ve bölgeye elektrik dağıtım şirketine bağlı elektrik arıza ekipleri gelerek elektrik akımını kesti.Akımın kesilmesini ardından alevler söndürüldü, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Sputnik Türkiye

elektrik, elektrik hattı, arıza, polis, itfaiye, patlama, ateş, yangın, akım