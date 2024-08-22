https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/deniz-ugur-kacirildi-diyerek-nilufer-ve-kizi-icin-suc-duyurusunda-bulunmustu-reha-muhtarin-oglu-1087124315.html
Deniz Uğur 'kaçırıldı' diyerek Nilüfer ve kızı için suç duyurusunda bulunmuştu: Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Deniz Uğur 'kaçırıldı' diyerek Nilüfer ve kızı için suç duyurusunda bulunmuştu: Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'dan olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak, Reha... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T07:31+0300
2024-08-22T07:31+0300
2024-08-22T07:45+0300
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Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, kaçırılmadığını belirterek, "Annem benim kaçırıldığımı iddia ediyor ama ben kaçırılmadım. Ablamdan beni babamın evine götürmesini rica ettim ve beni götürdü. Burada kedim, köpeğim var. Cihan ağabey ile playstation oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Burada çok mutluyum, başka bir yere gitmek istemiyorum," dedi. Paylaşımını "Ben babamın evinde kalmak istiyorum" notuyla paylaşan Poyraz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nı da etiketledi.Deniz Uğur: Çocuğumu kaçırdılar Deniz Uğur, oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla Beyoğlu'nda bir basın toplantısı düzenlemişti. Uğur, olay sonrasında oğluna ulaşamadığını ve polisin de çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. Uğur, "Reha Muhtar'ın telefonuna ulaşmaya çalıştım, açan olmadı. Hastaneye ulaşmaya çalıştım, bilgi veremeyiz dediler. Oğlumun telefonuna ulaşmaya çalıştım, engellenmişim" demişti. Ayrıca, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında "Çocuk kaçırma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.'Polis de ulaşamadı'Deniz Uğur, oğluna ulaşmak için polisin de devreye girdiğini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. "Polisler Reha Muhtar'ın evine gittiler ama kapıyı açan olmadı. Çocuğumun nerede olduğunu kimse öğrenemedi. Bu durumun magazinle ilgisi yok, bu bir adli olay, çocuk kaçırmadır," şeklinde konuştu. Uğur, çocuğunun yanında olduğunu iddia eden kişilerin yasal bir yetkisi olmadığını ve konunun yargıya taşındığını belirtti.Ayşe Nazlı Yumlu kim?65 yaşındaki Reha Muhtar ile usta sanatçı Nilüfer uzun süren birlikteliklerinden sonra büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti. 4 aylıkken ünlü çift tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı artık bir genç bir kız. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu, sosyal medyada gündem oldu.
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Deniz Uğur 'kaçırıldı' diyerek Nilüfer ve kızı için suç duyurusunda bulunmuştu: Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
07:31 22.08.2024 (güncellendi: 07:45 22.08.2024)
Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'dan olan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla şarkıcı Nilüfer ve kızı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak, Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla annesinin iddialarını yalanladı. Reha Muhtar'ın son durumu ise yoğum bakımda hayat mücadelesinin devam ettiği yönünde.
Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, kaçırılmadığını belirterek, "Annem benim kaçırıldığımı iddia ediyor ama ben kaçırılmadım. Ablamdan beni babamın evine götürmesini rica ettim ve beni götürdü. Burada kedim, köpeğim var. Cihan ağabey ile playstation oynuyoruz, Beşiktaş maçları izliyoruz. Burada çok mutluyum, başka bir yere gitmek istemiyorum," dedi. Paylaşımını "Ben babamın evinde kalmak istiyorum" notuyla paylaşan Poyraz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nı da etiketledi.
Deniz Uğur: Çocuğumu kaçırdılar
Deniz Uğur, oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla Beyoğlu'nda bir basın toplantısı düzenlemişti. Uğur, olay sonrasında oğluna ulaşamadığını ve polisin de çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. Uğur, "Reha Muhtar'ın telefonuna ulaşmaya çalıştım, açan olmadı. Hastaneye ulaşmaya çalıştım, bilgi veremeyiz dediler. Oğlumun telefonuna ulaşmaya çalıştım, engellenmişim" demişti. Ayrıca, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu hakkında "Çocuk kaçırma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.
Deniz Uğur, oğluna ulaşmak için polisin de devreye girdiğini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. "Polisler Reha Muhtar'ın evine gittiler ama kapıyı açan olmadı. Çocuğumun nerede olduğunu kimse öğrenemedi. Bu durumun magazinle ilgisi yok, bu bir adli olay, çocuk kaçırmadır," şeklinde konuştu. Uğur, çocuğunun yanında olduğunu iddia eden kişilerin yasal bir yetkisi olmadığını ve konunun yargıya taşındığını belirtti.
65 yaşındaki Reha Muhtar ile usta sanatçı Nilüfer uzun süren birlikteliklerinden sonra büyük uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edinmişti. 4 aylıkken ünlü çift tarafından evlat edinilen Ayşe Nazlı artık bir genç bir kız. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu, sosyal medyada gündem oldu.