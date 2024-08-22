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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesini bekliyoruz'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesini bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son ekonomik verilerle ilgili mesajlar verdi, enflasyonun eylül ayında yüzde 50'nin altına inmesini beklediklerini... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T12:47+0300
2024-08-22T12:48+0300
türkiye
cumhurbaşkanı yardımcısı
cevdet yılmaz
enflasyon
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Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikaların uygulandığını ve sonuçlarının alındığını belirtti. Enflasyon ile mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecekYılmaz'ın açıklaması şöyle: "Son gelişmelere bakıldığında, 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açık geçen yıl paylaştığımız OVP tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşecek. Büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ederken, enflasyon ile mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecek.Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken, dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor. Ağustos ayında yüzde 50’ye yaklaşan, Eylül ayında ise yüzde 50’nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz.Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız güncellenmiş OVP’de bu oranlarla ilgili son 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere kurumlarımızla teknik çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz.'Altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi' vurgusuÜlkemiz için altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiğimiz dört yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planlıyoruz. Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta yeni seviyelere ulaşırken, “mülkün temeli” olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz.Demokrasi ve kalkınma yolunda vazgeçilmez önemde olan güvenlik alanında etkin teknolojiler ve kurumsal yapı ile insanımızın huzurunu koruyacağız.Eşsiz konumumuz, etkin ve barışçı dış politikamız, yenilikçi ve girişimci nüfusumuz ile başaracağız. Türkiye Yüzyılında; güçlü liderlik, tecrübeli kadrolar, milli birlik ve siyasi istikrar içinde hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz.Amacımız ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır. Zorlu dünya ve bölge koşullarına rağmen, istikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız."
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cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz, enflasyon
cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz, enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Enflasyonun eylülde yüzde 50'nin altına inmesini bekliyoruz'

12:47 22.08.2024 (güncellendi: 12:48 22.08.2024)
© AA / Bekir Ömer FansaCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA / Bekir Ömer Fansa
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son ekonomik verilerle ilgili mesajlar verdi, enflasyonun eylül ayında yüzde 50'nin altına inmesini beklediklerini belirtti.
Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikaların uygulandığını ve sonuçlarının alındığını belirtti.

Enflasyon ile mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecek

Yılmaz'ın açıklaması şöyle:
"Son gelişmelere bakıldığında, 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açık geçen yıl paylaştığımız OVP tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşecek. Büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ederken, enflasyon ile mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecek.
Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken, dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor. Ağustos ayında yüzde 50’ye yaklaşan, Eylül ayında ise yüzde 50’nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz.
Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız güncellenmiş OVP’de bu oranlarla ilgili son
2025-2027 dönemini kapsayacak OVP için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere kurumlarımızla teknik çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz.

'Altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi' vurgusu

Ülkemiz için altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiğimiz dört yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planlıyoruz. Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıkta yeni seviyelere ulaşırken, “mülkün temeli” olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz.
Demokrasi ve kalkınma yolunda vazgeçilmez önemde olan güvenlik alanında etkin teknolojiler ve kurumsal yapı ile insanımızın huzurunu koruyacağız.
Eşsiz konumumuz, etkin ve barışçı dış politikamız, yenilikçi ve girişimci nüfusumuz ile başaracağız. Türkiye Yüzyılında; güçlü liderlik, tecrübeli kadrolar, milli birlik ve siyasi istikrar içinde hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz.
Amacımız ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır. Zorlu dünya ve bölge koşullarına rağmen, istikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde artırmaya kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
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