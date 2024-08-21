https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-zenginlere-vergi-affi-hicbir-asamada-gundeme-dahi-gelmemistir-1087096538.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son vergi paketinin yasalaşması sürecinde 'zenginlere vergi affı'nın hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini belirtti. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T13:26+0300
2024-08-21T13:26+0300
2024-08-21T13:26+0300
türkiye
cumhurbaşkanı yardımcısı
cevdet yılmaz
vergi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-enflasyon-aciklamasi-gelecek-yil-10lu-rakamlari-gorecegiz-1086393084.html
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cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz, vergi
cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz, vergi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Zenginlere vergi affı hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son vergi paketinin yasalaşması sürecinde 'zenginlere vergi affı'nın hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:
"Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır. Meclisimizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclisimizin takdiriyle yasalaşmıştır. Bu süreçlerde 'zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."