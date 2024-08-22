https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bolu-geredeye-sicrayan-yangin-kontrol-altina-alindi-1087131136.html

Ankara'dan Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Ankara'dan Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmalarının son bulduğu açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada yangının... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T10:48+0300

2024-08-22T10:48+0300

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türkiye

orman yangını

gerede

bolu

kızılcahamam

yangın felaketi

yangın söndürme

tarım ve orman bakanlığı

orman genel müdürlüğü

ankara

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Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındığı bildirildi.Yangın, Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde otluk alanda çıkan bir yangınla başlamış, rüzgarında da etkisiyle kısa sürede Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçramıştı. Alevleri söndürmek için görevli 561 personel, 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.Dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankaradan-boluya-sicrayan-gerede-yangini-suruyor-insan-hatasindan-kaynaklandigini-dusunuyoruz-1087123421.html

türkiye

gerede

bolu

kızılcahamam

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