https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bolu-geredeye-sicrayan-yangin-kontrol-altina-alindi-1087131136.html
Ankara'dan Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
Ankara'dan Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmalarının son bulduğu açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada yangının... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T10:48+0300
2024-08-22T10:48+0300
2024-08-22T10:51+0300
türkiye
orman yangını
gerede
bolu
kızılcahamam
yangın felaketi
yangın söndürme
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
ankara
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Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındığı bildirildi.Yangın, Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde otluk alanda çıkan bir yangınla başlamış, rüzgarında da etkisiyle kısa sürede Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçramıştı. Alevleri söndürmek için görevli 561 personel, 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.Dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankaradan-boluya-sicrayan-gerede-yangini-suruyor-insan-hatasindan-kaynaklandigini-dusunuyoruz-1087123421.html
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orman yangını, gerede, bolu, kızılcahamam, yangın felaketi, yangın söndürme, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, ankara
orman yangını, gerede, bolu, kızılcahamam, yangın felaketi, yangın söndürme, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü, ankara
Ankara'dan Bolu Gerede'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
10:48 22.08.2024 (güncellendi: 10:51 22.08.2024)
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye sıçrayan yangını söndürme çalışmalarının son bulduğu açıklandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.
Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangın, Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde otluk alanda çıkan bir yangınla başlamış, rüzgarında da etkisiyle kısa sürede Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçramıştı. Alevleri söndürmek için görevli 561 personel, 4 helikopter 23 arazöz ile 158 araç ve iş makinesinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.