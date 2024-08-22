Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan Gerede yangını sürüyor: 'İnsan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz'

"Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazide ağaç türü meşelik, meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Yerdeki otlardan kaynaklanan ve rüzgarın da tesiriyle yayılan bir yangın söz konusu. Hem helikopterlerimiz havadan hem de arazözler, itfaiye ve iş makineleriyle çeşitli şeritler açarak karadan da yangının hızla söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Şu anda henüz net, teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii onun tespiti yapılacak."