https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankaradan-boluya-sicrayan-gerede-yangini-suruyor-insan-hatasindan-kaynaklandigini-dusunuyoruz-1087123421.html
Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan Gerede yangını sürüyor: 'İnsan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz'
Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan Gerede yangını sürüyor: 'İnsan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz'
Sputnik Türkiye
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye bsıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ankara Valisi Vaip Şahin son durumla ilgili açıklamalrda bulundu ve... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T05:02+0300
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki yangına, 6 helikopter ve yeterli sayıda iş makinesiyle hızlı bir şekilde müdahale edildiği belirtildi.Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde ve açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, gazetecilere, Bolu sınırındaki Şahinler Mahallesi'nde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Gerede ilçesindeki Demirler köyü mevkisine de ulaştığını söyledi.'İnsan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz'Vali Şahin, açıklamasında yangının insan hatasından kaynaklı çıktığını düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/gerededeki-orman-yanginina-mudahale-suruyor-vatandaslar-simdi-guvenli-bolgede-1087119908.html
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Ankara'dan Bolu'ya sıçrayan Gerede yangını sürüyor: 'İnsan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz'
05:02 22.08.2024 (güncellendi: 05:05 22.08.2024)
Kızılcahamam'da başlayıp Gerede'ye bsıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ankara Valisi Vaip Şahin son durumla ilgili açıklamalrda bulundu ve yangının insan hatasından kaynaklanabileceğini söyledi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki yangına, 6 helikopter ve yeterli sayıda iş makinesiyle hızlı bir şekilde müdahale edildiği belirtildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde ve açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, gazetecilere, Bolu sınırındaki Şahinler Mahallesi'nde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle Gerede ilçesindeki Demirler köyü mevkisine de ulaştığını söyledi.
'İnsan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz'
Vali Şahin, açıklamasında yangının insan hatasından kaynaklı çıktığını düşündüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Buradaki yangın daha çok mera ve ot yangını şeklinde. Arazide ağaç türü meşelik, meşe de yangına dayanıklı bir ağaç türü. Dolayısıyla ağaç yangınımız çok fazla olmadı. Yerdeki otlardan kaynaklanan ve rüzgarın da tesiriyle yayılan bir yangın söz konusu. Hem helikopterlerimiz havadan hem de arazözler, itfaiye ve iş makineleriyle çeşitli şeritler açarak karadan da yangının hızla söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Şu anda henüz net, teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tabii onun tespiti yapılacak."