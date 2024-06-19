https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/los-angelesta-devlet-okullari-cep-telefonu-ve-sosyal-medya-kullanimini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1084996363.html

Los Angeles'ta devlet okulları cep telefonu ve sosyal medya kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor

Los Angeles'ta devlet okulları cep telefonu ve sosyal medya kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde, eğitim öğretim saatlerinde devlet okullarında öğrencilerin cep telefonu ve sosyal medya kullanımı... 19.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-19T10:58+0300

2024-06-19T10:58+0300

2024-06-19T10:58+0300

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ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, öğrencilerin eğitim öğretim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya platformlarını kullanmalarını yasaklayan kararı onayladı.Buna göre, 120 gün içerisinde karara ilişkin bir plan hazırlanacak ve Ocak 2025 itibarıyla söz konusu uygulama yürürlüğe girecek.Söz konusu yasak, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan Los Angeles'ta 429 binden fazla öğrenciyi ilgilendiriyor.Dikkat dağınıklığının engellenmesi hedefleniyorLos Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Nick Melvoin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada öncü olacağımızı düşünüyorum ve bunun sonucunda öğrenciler, tüm şehir ve ülke bundan faydalanacak." dedi.Bu adımla sınıfta dikkat dağınıklığının engellenmesinin ve öğrencilerin ruh sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtiliyor.ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'nin 2023 sonbaharında yaptığı bir ankete göre, ABD'deki öğretmenler, öğrencilerin cep telefonu kullanımı konusunda giderek daha fazla sorunla karşılaşıyor ve üçte biri de telefonla dikkat dağıtmanın "sınıflarında önemli bir sorun" olduğunu vurguluyor."Sosyal medya, gençlerimizin ruh sağlığına zarar veriyor''Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalet genelindeki okullarda cep telefonu kullanımının kısıtlanmasına yönelik çabaları desteklediğini ifade etti.Newsom, ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Vivek Murthy'nin, konuyla ilgili görüşlerini desteklediğini dile getirerek, "Sosyal medya, gençlerimizin ruh sağlığına zarar veriyor." diye konuştu.ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Birimi Başkanı Murthy, dün yaptığı açıklamada, gençler arasında bir ruh sağlığı "acil durumu" olduğunu düşündüğünü belirterek, sosyal medya platformlarında tütün ve alkol ürünlerindekine benzer güvenlik uyarı etiketleri bulunması çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240619/abd-ve-ingiltere-yilbasindan-bu-yana-hudeyde-havalimanina-30-saldiri-duzenledi-1084987186.html

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