https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bakanliga-bagli-istanbul-il-mudurlugunden-ibbye-uyari-yazisi-1087129933.html

Bakanlığa bağlı İstanbul il müdürlüğünden İBB’ye uyarı yazısı

Bakanlığa bağlı İstanbul il müdürlüğünden İBB’ye uyarı yazısı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a bağlı İstanbul İl Müdürlüğü, Üsküdar’ın Vaniköy'deki inşai çalışmaların izinsiz olduğunu belirterek... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T10:21+0300

2024-08-22T10:21+0300

2024-08-22T10:21+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

çevre ve şehircilik bakanlığı

istanbul

üsküdar

boğaziçi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/1a/1045057242_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7ad8fa3e7eccf307d650c2a561e9cae8.jpg

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetler için gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini açıkladı.Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/milyonlarca-calisani-ilgilendiren-enflasyon-beklentileri-aciklandi-asgari-ucrete-ne-kadar-zam-olur-1087129038.html

türkiye

istanbul

üsküdar

boğaziçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çevre ve şehircilik bakanlığı, istanbul, üsküdar, boğaziçi