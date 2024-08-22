https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bakanliga-bagli-istanbul-il-mudurlugunden-ibbye-uyari-yazisi-1087129933.html
Bakanlığa bağlı İstanbul il müdürlüğünden İBB’ye uyarı yazısı
Bakanlığa bağlı İstanbul il müdürlüğünden İBB’ye uyarı yazısı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a bağlı İstanbul İl Müdürlüğü, Üsküdar’ın Vaniköy'deki inşai çalışmaların izinsiz olduğunu belirterek... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T10:21+0300
2024-08-22T10:21+0300
2024-08-22T10:21+0300
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ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
çevre ve şehircilik bakanlığı
istanbul
üsküdar
boğaziçi
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İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetler için gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini açıkladı.Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/milyonlarca-calisani-ilgilendiren-enflasyon-beklentileri-aciklandi-asgari-ucrete-ne-kadar-zam-olur-1087129038.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çevre ve şehircilik bakanlığı, istanbul, üsküdar, boğaziçi
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), çevre ve şehircilik bakanlığı, istanbul, üsküdar, boğaziçi
Bakanlığa bağlı İstanbul il müdürlüğünden İBB’ye uyarı yazısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a bağlı İstanbul İl Müdürlüğü, Üsküdar’ın Vaniköy'deki inşai çalışmaların izinsiz olduğunu belirterek cezai işlemlerin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı gönderdi.
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşai faaliyetler için gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğüne uyarı yazısı iletildiğini açıkladı.
Batur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde birtakım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir."