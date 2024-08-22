https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bakan-uraloglu-yollarda-yeni-donem-baslayacak-diyerek-acikladi-akilli-ulasim-sistemleri-kuruluyor-1087136953.html
Bakan Uraloğlu 'Yollarda yeni dönem başlayacak' diyerek açıkladı: Akıllı Ulaşım Sistemleri kuruluyor
Bakan Uraloğlu 'Yollarda yeni dönem başlayacak' diyerek açıkladı: Akıllı Ulaşım Sistemleri kuruluyor
Sputnik Türkiye
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, K-AUS Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi Lansman Töreni'nde konuştu. Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Programı'na dair... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T13:49+0300
2024-08-22T13:49+0300
2024-08-22T13:49+0300
abdulkadir uraloğlu
türkiye
akıllı ulaşım sistemleri
istanbul
ankara
izmir
karayolu
d-100 karayolu
karayolları trafik kanunu
karayolları genel müdürlüğü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, zamanın herkes için en değerli unsur olduğunu vurgulayarak, bu nedenle serbest geçiş sistemlerini hayata geçirdiklerini ve yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirtti.Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile trafik güvenliği ve verimliliğin arttığını ifade etti. Bu merkezlerin, meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj ve yön işaretleri, kameralar gibi cihazlarla donatıldığını ve topladıkları verilerle yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirildiğini söyledi.Uraloğlu, Türkiye genelinde toplam 17 Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi kurulmasını planladıklarını belirterek, şu ana kadar 2020 yılında Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nin, 2022 yılında ise Antalya’daki Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün ses, görüntüleme ve otomasyon sistemlerinin tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, Van’daki Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ndeki merkezin çalışmalarının da bu yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini ekledi.Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri nerelerde kurulacak?İstanbul, İzmir, Konya, Ankara, Mersin, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum, Bursa, Kastamonu, Sivas ve Kars gibi illerdeki bölge müdürlüklerinde ise proje hazırlama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.Son olarak, Uraloğlu, İstanbul - İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu, Ankara - Niğde Otoyolu gibi önemli güzergahlara ait kamera görüntülerinin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde izlendiğini belirtti. Ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yapılar ve karla mücadele, karayolları denetim istasyonlarına ait görüntülerin de merkezde takip edildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankarada-maymun-cicegi-nedeniyle-2-kisinin-karantinaya-alindigi-iddiasi-ile-ilgili-resmi-aciklama-1087136300.html
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akıllı ulaşım sistemleri merkezleri, akıllı ulaşım sistemleri
akıllı ulaşım sistemleri merkezleri, akıllı ulaşım sistemleri
Bakan Uraloğlu 'Yollarda yeni dönem başlayacak' diyerek açıkladı: Akıllı Ulaşım Sistemleri kuruluyor
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, K-AUS Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi Lansman Töreni'nde konuştu. Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Programı'na dair de açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile yol kullanıcılarına anlık bilgilendirme sağlandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, zamanın herkes için en değerli unsur olduğunu vurgulayarak, bu nedenle serbest geçiş sistemlerini hayata geçirdiklerini ve yaygınlaştırmaya devam ettiklerini belirtti.
Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri ile trafik güvenliği ve verimliliğin arttığını ifade etti. Bu merkezlerin, meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj ve yön işaretleri, kameralar gibi cihazlarla donatıldığını ve topladıkları verilerle yol kullanıcılarının anlık olarak bilgilendirildiğini söyledi.
Uraloğlu, Türkiye genelinde toplam 17 Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi kurulmasını planladıklarını belirterek, şu ana kadar 2020 yılında Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nin, 2022 yılında ise Antalya’daki Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün ses, görüntüleme ve otomasyon sistemlerinin tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, Van’daki Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’ndeki merkezin çalışmalarının da bu yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini ekledi.
Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri nerelerde kurulacak?
İstanbul, İzmir, Konya, Ankara, Mersin, Kayseri, Samsun, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum, Bursa, Kastamonu, Sivas ve Kars gibi illerdeki bölge müdürlüklerinde ise proje hazırlama çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
Son olarak, Uraloğlu, İstanbul - İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen - Aliağa - Çandarlı Otoyolu, Ankara - Niğde Otoyolu gibi önemli güzergahlara ait kamera görüntülerinin Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde izlendiğini belirtti. Ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yapılar ve karla mücadele, karayolları denetim istasyonlarına ait görüntülerin de merkezde takip edildiğini kaydetti.