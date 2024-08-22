https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bakan-kurum-paylasti-cumhurbaskani-erdogan-depremzedeyle-telefonda-gorustu-1087159255.html

Bakan Kurum paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeyle telefonda görüştü

Bakan Kurum paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeyle telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 11 ilde yürütülen deprem konutları çalışmalarını denetlemek için Adıyaman'a geldi. Adıyaman'da depremzedeleri de ziyaret... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T20:26+0300

2024-08-22T20:26+0300

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türkiye

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deprem sigortası

afad

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Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Zeliha Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.Depremzede Yıldırım ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi. Türkçe bilmeyen Zeliha Yıldırım için yanındaki kişiye seslenen Erdoğan, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." dediBakan Kurum sosyal medyadan paylaştıCumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeliha Yıldırım ise duacı olduğunu iletti. O anları Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-uraloglu-basinizda-erdogan-gibi-bir-lider-varsa-allah-bereketini-de-o-isin-kolayligini-da-1087119109.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, murat kurum, adıyaman, adıyaman valiliği, deprem, deprem sigortası, afad