https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bakan-kurum-paylasti-cumhurbaskani-erdogan-depremzedeyle-telefonda-gorustu-1087159255.html
Bakan Kurum paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeyle telefonda görüştü
Bakan Kurum paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeyle telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 11 ilde yürütülen deprem konutları çalışmalarını denetlemek için Adıyaman'a geldi. Adıyaman'da depremzedeleri de ziyaret... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T20:26+0300
2024-08-22T20:26+0300
2024-08-22T20:26+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
murat kurum
adıyaman
adıyaman valiliği
deprem
deprem sigortası
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087158968_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5882c33e0a3800b433a8746432a9e51d.jpg
Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Zeliha Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.Depremzede Yıldırım ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi. Türkçe bilmeyen Zeliha Yıldırım için yanındaki kişiye seslenen Erdoğan, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." dediBakan Kurum sosyal medyadan paylaştıCumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeliha Yıldırım ise duacı olduğunu iletti. O anları Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-uraloglu-basinizda-erdogan-gibi-bir-lider-varsa-allah-bereketini-de-o-isin-kolayligini-da-1087119109.html
türkiye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087158968_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48bbf5d96b9e4a019fcc066062874e5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, murat kurum, adıyaman, adıyaman valiliği, deprem, deprem sigortası, afad
recep tayyip erdoğan, murat kurum, adıyaman, adıyaman valiliği, deprem, deprem sigortası, afad
Bakan Kurum paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeyle telefonda görüştü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 11 ilde yürütülen deprem konutları çalışmalarını denetlemek için Adıyaman'a geldi. Adıyaman'da depremzedeleri de ziyaret eden Kurum, Türkçe bilmeyen Zeliha Yıldırım'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.
Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Zeliha Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
Depremzede Yıldırım ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi. Türkçe bilmeyen Zeliha Yıldırım için yanındaki kişiye seslenen Erdoğan, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." dedi
Bakan Kurum sosyal medyadan paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zeliha Yıldırım ise duacı olduğunu iletti. O anları Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.