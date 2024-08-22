https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bakan-bayraktar-petrol-ve-dogalgaz-uretiminde-rekor-seviyelere-ulastik-1087134562.html

Bakan Bayraktar: 'Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor seviyelere ulaştık'

Bakan Bayraktar: 'Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor seviyelere ulaştık'

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına göre, petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar son hızıyla devam etmekte ve Ağustos ayı... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T11:41+0300

2024-08-22T11:41+0300

2024-08-22T11:41+0300

türkiye

doğalgaz

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

petrol üretimi

türkiye

gündem

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretiminde 'Ağustos ayı içerisinde rekor seviyelere ulaşıldığını, 17 Ağustos’ta Türkiye’de toplam ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaştığını' bildirdi. 'Doğalgaz üretiminde, 15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile günlük üretim rekoru kırıldığını' belirten Bayraktar, petrol ve doğalgazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında şu sözlere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-bayraktar-yine-bir-rekora-imza-attik-diyerek-duyurdu-urettigimiz-gaz-gunluk-6-milyon-1086961907.html

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doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, petrol üretimi, türkiye, gündem