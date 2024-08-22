https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bakan-bayraktar-petrol-ve-dogalgaz-uretiminde-rekor-seviyelere-ulastik-1087134562.html
Bakan Bayraktar: 'Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor seviyelere ulaştık'
Bakan Bayraktar: 'Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor seviyelere ulaştık'
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına göre, petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar son hızıyla devam etmekte ve Ağustos ayı... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T11:41+0300
2024-08-22T11:41+0300
2024-08-22T11:41+0300
türkiye
doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
petrol üretimi
türkiye
gündem
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretiminde 'Ağustos ayı içerisinde rekor seviyelere ulaşıldığını, 17 Ağustos’ta Türkiye’de toplam ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaştığını' bildirdi. 'Doğalgaz üretiminde, 15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile günlük üretim rekoru kırıldığını' belirten Bayraktar, petrol ve doğalgazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında şu sözlere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-bayraktar-yine-bir-rekora-imza-attik-diyerek-duyurdu-urettigimiz-gaz-gunluk-6-milyon-1086961907.html
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doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, petrol üretimi, türkiye, gündem
doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, petrol üretimi, türkiye, gündem
Bakan Bayraktar: 'Petrol ve doğalgaz üretiminde rekor seviyelere ulaştık'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının açıklamasına göre, petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmalar son hızıyla devam etmekte ve Ağustos ayı içerisinde hem petrolde hem de doğalgazda günlük üretim rekorları kırıldığı açıklandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretiminde 'Ağustos ayı içerisinde rekor seviyelere ulaşıldığını, 17 Ağustos’ta Türkiye’de toplam ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaştığını' bildirdi.
'Doğalgaz üretiminde, 15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile günlük üretim rekoru kırıldığını' belirten Bayraktar, petrol ve doğalgazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklamasında şu sözlere yer verdi:
"Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hem karalarda hem denizlerde yurt içi ve yurt dışında yeni sondajlar ve inşallah yeni keşiflerle üretimimizi daha da arttıracağız"