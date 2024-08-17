https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-bayraktar-yine-bir-rekora-imza-attik-diyerek-duyurdu-urettigimiz-gaz-gunluk-6-milyon-1086961907.html

Bakan Bayraktar, 'yine bir rekora imza attık' diyerek duyurdu: 'Ürettiğimiz gaz günlük 6 milyon metreküpe çıktı'

Bakan Bayraktar, 'yine bir rekora imza attık' diyerek duyurdu: 'Ürettiğimiz gaz günlük 6 milyon metreküpe çıktı'

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını duyurdu.. 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T19:38+0300

2024-08-17T19:38+0300

2024-08-17T19:38+0300

politika

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

doğa

doğal gaz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2002'de 250-260 milyar dolar olduğunu, bugün gelinen noktada 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.Türkiye'de enerji alanında sağlanan gelişmelerden bahseden Bayraktar, "2002'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Ama bugün Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye'deki 72 milyon nüfusa şu anda doğal gaz erişimi mevcut. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde dedi ki 'Bu çevreci, şehirlerimizin havasını düzelten, konforlu, rahat yakıtı evlerimize mutlaka götürmemiz lazım.' dedi. Bu hedef doğrultusunda biz çalıştık" dedi.Bayraktar, bugün gelinen noktada 81 ilde 860 yerleşim yerinde doğal gazın kullanılır hale geldiğini aktararak, şöyle devam etti:'Ürettiğimiz gaz bugün itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı'Sakarya Gaz Sahası'nda tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını, 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin yapıldığını dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin en az 15 yıl doğal gazını tek başına karşılayacak bir gazı orada keşfettiklerini kaydetti.Bayraktar, ortaya konulan stratejik adımların ve icraatların temel hedefinin, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım'Türkiye'de elektriğin yüzde 36'sını karşılayan yerli kömürün yine dışa bağımlılığı düşürmek için mutlak suretle bulunması, çıkarılması, üretilmesi gereken önemli bir yakıt olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Birileri Zonguldak'ta farklı konuşuyor. Şimdi birkaç ay sonra Meclis'te bütçeye gideceğiz. Bütçede önümüze resimler koyacaklar. 'Kömüre hayır, kömürü kapatalım, kömürden çıkalım'... Yoğun bir kampanya yürütüyorlar. O kadar samimiyetsizler ki biz onun için samimiyetle büyük bir gayretle Türkiye'nin zenginliklerini mutlaka ekonomiye kazandıracağız. Türkiye Taşkömürü Kurumu 1 milyon ton taş kömürü üretiyor. Mutlaka bunu artırmamız lazım. Bunu artırmak için daha çok istihdam üretmemiz, daha çok istihdam kapısı açmamız lazım. 2 bin yeni işçi alımı yaptık 2023'te. Türkiye Taşkömürü Kurumunu mutlaka daha ileri götürmemiz lazım, üretimi artırmamız lazım. Türkiye Taşkömürü Kurumuna bakışımız budur. Net bir şekilde özelleştirme gündemimiz yoktur. Türkiye Taşkömürü Kurumu taş gibi yerinde durmaya devam edecek, daha güçlü bir şekilde devam edecek" diye konuştu.Bayraktar, ülkenin, enerjide AK Parti döneminde sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini anlatarak, "Türkiye barajlarıyla hidrolik santralleriyle inşallah çok yakında nükleer santraliyle enerjisini kendisi karşılayan, enerjide dışa bağımlılığını düşürmüş bir ülke haline gelecek. Türkiye nasıl savunma sanayinde arka arkaya hamleler yaptıysa dışa bağımlılığını neredeyse yüzde 20, 10'ların altına düşürdüyse benzer şekilde enerjide de diyoruz ki 2053'te inşallah Türkiye dışa bağımlılığı enerjide bitirmiş, net ihracatçı bir ülke haline gelecektir" ifadelerini kullandı.'Sadece Gabar'dan yaklaşık 47 bin varil petrol üretir hale geldik'Filyos'ta doğal gaz çalışmalarının 20-25 yıl boyunca devam edeceğini ancak Sakarya Gaz Sahası'nın tek başına yeterli olmadığını belirten Bayraktar, bu üretimin artırılması gerektiğini söyledi.Ülkenin doğal gaz ihtiyacının 50 milyar metreküp olduğuna, Türkiye'nin Avrupa'nın en çok doğal gaz tüketen 4 ülkesinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/bakan-yerlikaya-acikladi-orman-yanginlariyla-ilgili-toplam-7-supheli-gozaltina-alindi-1086961789.html

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, doğa, doğal gaz