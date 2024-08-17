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Bakan Bayraktar, 'yine bir rekora imza attık' diyerek duyurdu: 'Ürettiğimiz gaz günlük 6 milyon metreküpe çıktı'
Bakan Bayraktar, 'yine bir rekora imza attık' diyerek duyurdu: 'Ürettiğimiz gaz günlük 6 milyon metreküpe çıktı'
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını duyurdu.. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T19:38+0300
2024-08-17T19:38+0300
politika
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
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doğal gaz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2002'de 250-260 milyar dolar olduğunu, bugün gelinen noktada 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.Türkiye'de enerji alanında sağlanan gelişmelerden bahseden Bayraktar, "2002'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Ama bugün Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye'deki 72 milyon nüfusa şu anda doğal gaz erişimi mevcut. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde dedi ki 'Bu çevreci, şehirlerimizin havasını düzelten, konforlu, rahat yakıtı evlerimize mutlaka götürmemiz lazım.' dedi. Bu hedef doğrultusunda biz çalıştık" dedi.Bayraktar, bugün gelinen noktada 81 ilde 860 yerleşim yerinde doğal gazın kullanılır hale geldiğini aktararak, şöyle devam etti:'Ürettiğimiz gaz bugün itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı'Sakarya Gaz Sahası'nda tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını, 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin yapıldığını dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin en az 15 yıl doğal gazını tek başına karşılayacak bir gazı orada keşfettiklerini kaydetti.Bayraktar, ortaya konulan stratejik adımların ve icraatların temel hedefinin, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım'Türkiye'de elektriğin yüzde 36'sını karşılayan yerli kömürün yine dışa bağımlılığı düşürmek için mutlak suretle bulunması, çıkarılması, üretilmesi gereken önemli bir yakıt olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Birileri Zonguldak'ta farklı konuşuyor. Şimdi birkaç ay sonra Meclis'te bütçeye gideceğiz. Bütçede önümüze resimler koyacaklar. 'Kömüre hayır, kömürü kapatalım, kömürden çıkalım'... Yoğun bir kampanya yürütüyorlar. O kadar samimiyetsizler ki biz onun için samimiyetle büyük bir gayretle Türkiye'nin zenginliklerini mutlaka ekonomiye kazandıracağız. Türkiye Taşkömürü Kurumu 1 milyon ton taş kömürü üretiyor. Mutlaka bunu artırmamız lazım. Bunu artırmak için daha çok istihdam üretmemiz, daha çok istihdam kapısı açmamız lazım. 2 bin yeni işçi alımı yaptık 2023'te. Türkiye Taşkömürü Kurumunu mutlaka daha ileri götürmemiz lazım, üretimi artırmamız lazım. Türkiye Taşkömürü Kurumuna bakışımız budur. Net bir şekilde özelleştirme gündemimiz yoktur. Türkiye Taşkömürü Kurumu taş gibi yerinde durmaya devam edecek, daha güçlü bir şekilde devam edecek" diye konuştu.Bayraktar, ülkenin, enerjide AK Parti döneminde sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini anlatarak, "Türkiye barajlarıyla hidrolik santralleriyle inşallah çok yakında nükleer santraliyle enerjisini kendisi karşılayan, enerjide dışa bağımlılığını düşürmüş bir ülke haline gelecek. Türkiye nasıl savunma sanayinde arka arkaya hamleler yaptıysa dışa bağımlılığını neredeyse yüzde 20, 10'ların altına düşürdüyse benzer şekilde enerjide de diyoruz ki 2053'te inşallah Türkiye dışa bağımlılığı enerjide bitirmiş, net ihracatçı bir ülke haline gelecektir" ifadelerini kullandı.'Sadece Gabar'dan yaklaşık 47 bin varil petrol üretir hale geldik'Filyos'ta doğal gaz çalışmalarının 20-25 yıl boyunca devam edeceğini ancak Sakarya Gaz Sahası'nın tek başına yeterli olmadığını belirten Bayraktar, bu üretimin artırılması gerektiğini söyledi.Ülkenin doğal gaz ihtiyacının 50 milyar metreküp olduğuna, Türkiye'nin Avrupa'nın en çok doğal gaz tüketen 4 ülkesinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, doğa, doğal gaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, doğa, doğal gaz

Bakan Bayraktar, 'yine bir rekora imza attık' diyerek duyurdu: 'Ürettiğimiz gaz günlük 6 milyon metreküpe çıktı'

19:38 17.08.2024
© AA / Erçin ErtürkEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretilen doğal gazın günlük 6 milyon metreküpe çıktığını duyurdu..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Zonguldak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2002'de 250-260 milyar dolar olduğunu, bugün gelinen noktada 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşıldığını söyledi.
Türkiye'de enerji alanında sağlanan gelişmelerden bahseden Bayraktar, "2002'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Ama bugün Türkiye'nin 81 ilinde Türkiye'deki 72 milyon nüfusa şu anda doğal gaz erişimi mevcut. 2002 yılında Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde dedi ki 'Bu çevreci, şehirlerimizin havasını düzelten, konforlu, rahat yakıtı evlerimize mutlaka götürmemiz lazım.' dedi. Bu hedef doğrultusunda biz çalıştık" dedi.
Bayraktar, bugün gelinen noktada 81 ilde 860 yerleşim yerinde doğal gazın kullanılır hale geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

2016 yılından sonra milli bir heyecanla milli bir ruhla tekrar farklı bir bakış açısıyla milli enerji ve maden politikası adını verdiğimiz bir politika geliştirmeye başladık. Dedik ki 'Türkiye enerjideki bu dışa bağımlılığını bitirmezse Türkiye petrol ve doğal gazını kendisi arayıp bulmazsa üretmezse maalesef bu içinde bulunduğumuz ekonomik daralmadan çıkma şansımız yok.' Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesi bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye enerjide bağımsız olursa Türkiye gerçekten tam bağımsız o zaman olabilir. O yolda çalışmaya başladık. Dedik ki 'Geçmişte yapılanın aksine daha farklı bir şey yapmamız lazım.' Geçmişte Karadeniz'de aramalarımız olmuştu. 6 derin deniz sondajı yaptık Karadeniz'de. Dedik ki 'Bu sefer biz kendi gemilerimizle kendi mühendislerimizle kendi teknisyenlerimizle kendi insanlarımızla kendi gençlerimizle bu petrolü ve doğal gazı arayacağız.' Şu anda Türkiye dünya üzerinde en gelişmiş filolardan birine sahip 4 derin deniz sondaj gemisi Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han gemilerine, 2 sismik gemisine sahip. Bunların yanında 31 gemi şu anda Filyos'ta bu faaliyetle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

'Ürettiğimiz gaz bugün itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı'

Sakarya Gaz Sahası'nda tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını, 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin yapıldığını dile getiren Bayraktar, Türkiye'nin en az 15 yıl doğal gazını tek başına karşılayacak bir gazı orada keşfettiklerini kaydetti.
Bayraktar, ortaya konulan stratejik adımların ve icraatların temel hedefinin, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yine bir rekora imza attık. 21 Ağustos 2020'de keşif müjdesini verdikten yaklaşık 2.5-3 yıl içerisinde Karadeniz'deki gazı Filyos'ta karaya çıkarıp 170 kilometre mesafeden taşıdık ve orada o gazı inşallah sönmemek üzere yaktık. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gaz bugün itibarıyla günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Artık Türkiye'de doğal gaz kullanan 20 milyon hanenin 2.6 milyonu doğal gazını Karadeniz'de Sakarya'da ürettiğimiz doğal gazdan karşılıyor. İnşallah bu 6 milyon metreküpü ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde nisan ayına kadar 10 milyon metreküpe çıkaracağız.

Bir başka haberim var sizlere. Yine Cumhurbaşkanımız bundan birkaç hafta önce söyledi. Adeta bir dev geliyor Türkiye'ye. Bir deniz üssü kuruyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuz şu anda yolda. Allah nasip ederse eylül ayının sonunda Türkiye'de, 2025 yılının ilk yarısında inşallah Filyos'a gelecek. O üretim tesisiyle denizde 170 kilometre karadan mesafesi olan lokasyonda 20 yıl boyunca 10 milyon metreküp gaz üreteceğiz, o gazı da karadan inşallah evlerimizde, ticarethanelerimizde sizlerin hizmetine sunacağız.

'Mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım'

Türkiye'de elektriğin yüzde 36'sını karşılayan yerli kömürün yine dışa bağımlılığı düşürmek için mutlak suretle bulunması, çıkarılması, üretilmesi gereken önemli bir yakıt olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Birileri Zonguldak'ta farklı konuşuyor. Şimdi birkaç ay sonra Meclis'te bütçeye gideceğiz. Bütçede önümüze resimler koyacaklar. 'Kömüre hayır, kömürü kapatalım, kömürden çıkalım'... Yoğun bir kampanya yürütüyorlar. O kadar samimiyetsizler ki biz onun için samimiyetle büyük bir gayretle Türkiye'nin zenginliklerini mutlaka ekonomiye kazandıracağız. Türkiye Taşkömürü Kurumu 1 milyon ton taş kömürü üretiyor. Mutlaka bunu artırmamız lazım. Bunu artırmak için daha çok istihdam üretmemiz, daha çok istihdam kapısı açmamız lazım. 2 bin yeni işçi alımı yaptık 2023'te. Türkiye Taşkömürü Kurumunu mutlaka daha ileri götürmemiz lazım, üretimi artırmamız lazım. Türkiye Taşkömürü Kurumuna bakışımız budur. Net bir şekilde özelleştirme gündemimiz yoktur. Türkiye Taşkömürü Kurumu taş gibi yerinde durmaya devam edecek, daha güçlü bir şekilde devam edecek" diye konuştu.
Bayraktar, ülkenin, enerjide AK Parti döneminde sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini anlatarak, "Türkiye barajlarıyla hidrolik santralleriyle inşallah çok yakında nükleer santraliyle enerjisini kendisi karşılayan, enerjide dışa bağımlılığını düşürmüş bir ülke haline gelecek. Türkiye nasıl savunma sanayinde arka arkaya hamleler yaptıysa dışa bağımlılığını neredeyse yüzde 20, 10'ların altına düşürdüyse benzer şekilde enerjide de diyoruz ki 2053'te inşallah Türkiye dışa bağımlılığı enerjide bitirmiş, net ihracatçı bir ülke haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

'Sadece Gabar'dan yaklaşık 47 bin varil petrol üretir hale geldik'

Filyos'ta doğal gaz çalışmalarının 20-25 yıl boyunca devam edeceğini ancak Sakarya Gaz Sahası'nın tek başına yeterli olmadığını belirten Bayraktar, bu üretimin artırılması gerektiğini söyledi.
Ülkenin doğal gaz ihtiyacının 50 milyar metreküp olduğuna, Türkiye'nin Avrupa'nın en çok doğal gaz tüketen 4 ülkesinden biri olduğuna işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

Dolayısıyla Karadeniz'de, Akdeniz'de, Somali'de, Libya'da, Türkiye'nin birçok farklı ülkede, farklı operasyonları inşallah bundan sonra da farklı araştırmaları, çalışmaları olmaya devam edecek. Bu yolda büyük bir gayretin içerisindeyiz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin dualarıyla bu hedeflediğimiz yolda yürümeye ve sizlere hayırlı haberler vermeye, yeni zaferler, yeni müjdeler vermeye gayret edeceğiz.

Bütün bu çalışmalar sadece doğal gaz alanında değil, Gabar'da da çok önemli faaliyetler yürütüyoruz. Bakın sadece bundan 8 yıl önce 2016 yılında bütün Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da 36 bin varil günde petrol üretiyorduk. Türkiye'nin ihtiyacı 1 milyon varil. Bugün sadece Gabar'dan yaklaşık 47 bin varil petrol üretir hale geldik. Gabar, daha önce adı terörle anılan Kato, Besler Dereler; girilemeyen, terörden dolayı terk edilen bu topraklarda çocuklarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz artık o dağlarda onlarca kuyu açtılar ve her gün 47 bin varil oradan petrol bütün Türkiye'ye ham petrol rafinelere iniyor. İnşallah 47 bini 100 bin varile çıkaracağız. Hakkari'de, Van'da yapacağımız, yaptığımız ve şu andaki çalışmalarla Karadeniz'de yeni yapacağımız çalışmalarla yeni sondajlarla da hem mevcut rezervleri artıracağız hem de yeni teşviklerle inşallah petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltacağız. Dolayısıyla Türkiye böyle bir Türkiye olduğunda emin olun çok daha güçlü olacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2024
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