https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bagaj-kurallari-degisiyor-tum-havalimanlarinda-zorunlu-diyerek-tarih-verdiler-1087138107.html

Bagaj kuralları değişiyor: 'Tüm havalimanlarında zorunlu' diyerek tarih verdiler

Bagaj kuralları değişiyor: 'Tüm havalimanlarında zorunlu' diyerek tarih verdiler

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında sıvı ve jel ürünlerin limitine ilişkin kabin bagajı kuralları güncellendi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T13:38+0300

2024-08-22T13:38+0300

2024-08-22T13:38+0300

dünya

avrupa birliği

uçak

kabin yasağı

jel

sıvı ürün

yasak

kural

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103436/80/1034368009_0:588:5598:3737_1920x0_80_0_0_eed5180573d30ae45593dfe59b40f74e.jpg

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, yolcular 1 Eylül'den itibaren 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.Yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.İlaçlar ve sıva bebek mamaları kısıtlamadan muafİlaçlar ve sıvı bebek mamaları kısıtlamadan muaf tutulurken, yeni kurallar AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacak.Avrupa'nın birçok noktasındaki havalimanlarında bagajların içini kontrol eden cihazların değişmesinin ardından AB'nin bunların güvenilirliğinden şüphe duyması, kuralların sıkılaşmasına neden oldu.Yeni cihazlar, eskilerinin aksine sıvı ürünlerin el bagajından çıkarılmadan kontrolünü mümkün kılıyor.Yeni kuralların, cihazların güvenilirliğinden emin oluncaya kadar geçerli olması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/turbulansa-yakalanan-ucaktaki-20-yolcu-yogun-bakimda-1084128596.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, uçak, kabin yasağı, jel, sıvı ürün, yasak, kural