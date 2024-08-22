https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bagaj-kurallari-degisiyor-tum-havalimanlarinda-zorunlu-diyerek-tarih-verdiler-1087138107.html
Bagaj kuralları değişiyor: 'Tüm havalimanlarında zorunlu' diyerek tarih verdiler
Bagaj kuralları değişiyor: 'Tüm havalimanlarında zorunlu' diyerek tarih verdiler
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında sıvı ve jel ürünlerin limitine ilişkin kabin bagajı kuralları güncellendi. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T13:38+0300
2024-08-22T13:38+0300
2024-08-22T13:38+0300
dünya
avrupa birliği
uçak
kabin yasağı
jel
sıvı ürün
yasak
kural
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Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, yolcular 1 Eylül'den itibaren 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.Yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.İlaçlar ve sıva bebek mamaları kısıtlamadan muafİlaçlar ve sıvı bebek mamaları kısıtlamadan muaf tutulurken, yeni kurallar AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacak.Avrupa'nın birçok noktasındaki havalimanlarında bagajların içini kontrol eden cihazların değişmesinin ardından AB'nin bunların güvenilirliğinden şüphe duyması, kuralların sıkılaşmasına neden oldu.Yeni cihazlar, eskilerinin aksine sıvı ürünlerin el bagajından çıkarılmadan kontrolünü mümkün kılıyor.Yeni kuralların, cihazların güvenilirliğinden emin oluncaya kadar geçerli olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/turbulansa-yakalanan-ucaktaki-20-yolcu-yogun-bakimda-1084128596.html
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avrupa birliği, uçak, kabin yasağı, jel, sıvı ürün, yasak, kural
avrupa birliği, uçak, kabin yasağı, jel, sıvı ürün, yasak, kural
Bagaj kuralları değişiyor: 'Tüm havalimanlarında zorunlu' diyerek tarih verdiler
Avrupa Birliği (AB) genelindeki havalimanlarında sıvı ve jel ürünlerin limitine ilişkin kabin bagajı kuralları güncellendi.
Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, yolcular 1 Eylül'den itibaren 125 mililitre yerine 100 mililitre sıvı ve jel taşıyabilecek.
Yolcuların, bu sıvı ve jel ürünleri uygun şişelere koyması ve tüm ürünleri maksimum hacmi 1 litre olan şeffaf plastik torba içerisinde paketlemesi gerekecek.
İlaçlar ve sıva bebek mamaları kısıtlamadan muaf
İlaçlar ve sıvı bebek mamaları kısıtlamadan muaf tutulurken, yeni kurallar AB genelindeki tüm havalimanlarında geçerli olacak.
Avrupa'nın birçok noktasındaki havalimanlarında bagajların içini kontrol eden cihazların değişmesinin ardından AB'nin bunların güvenilirliğinden şüphe duyması, kuralların sıkılaşmasına neden oldu.
Yeni cihazlar, eskilerinin aksine sıvı ürünlerin el bagajından çıkarılmadan kontrolünü mümkün kılıyor.
Yeni kuralların, cihazların güvenilirliğinden emin oluncaya kadar geçerli olması bekleniyor.