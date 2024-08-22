https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankara-bolu-sinirindaki-orman-yanginiyla-ilgili-1-supheli-gozaltinda--1087145606.html

Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltında

Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltında

Sputnik Türkiye

Ankara Kızılcahamam'da başlayan ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T16:20+0300

2024-08-22T16:20+0300

2024-08-22T16:20+0300

türkiye

orman yangını

orman

ankara

kızılcahamam

bolu

gerede

gözaltı

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Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi. Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar dün tahliye edilmişti. Bolu Valisi Kılıç, dün yaptığı açıklamada tehlike altında olan köydeki 65 kişinin tahliye edildiğini ifade ederek “Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/akaryakitta-buyuk-indirim-bu-gece-yarisi-geliyor-1087139029.html

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ankara

kızılcahamam

bolu

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orman yangını, orman, ankara, kızılcahamam, bolu, gerede, gözaltı