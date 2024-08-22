https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ankara-bolu-sinirindaki-orman-yanginiyla-ilgili-1-supheli-gozaltinda--1087145606.html
Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltında
Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
Ankara Kızılcahamam'da başlayan ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T16:20+0300
2024-08-22T16:20+0300
2024-08-22T16:20+0300
türkiye
orman yangını
orman
ankara
kızılcahamam
bolu
gerede
gözaltı
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Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi. Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar dün tahliye edilmişti. Bolu Valisi Kılıç, dün yaptığı açıklamada tehlike altında olan köydeki 65 kişinin tahliye edildiğini ifade ederek “Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/akaryakitta-buyuk-indirim-bu-gece-yarisi-geliyor-1087139029.html
türkiye
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orman yangını, orman, ankara, kızılcahamam, bolu, gerede, gözaltı
orman yangını, orman, ankara, kızılcahamam, bolu, gerede, gözaltı
Ankara-Bolu sınırındaki orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltında
Ankara Kızılcahamam'da başlayan ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği belirtildi. Yangının Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü bölgesine sirayet etmesi riskine karşı köydeki vatandaşlar dün tahliye edilmişti. Bolu Valisi Kılıç, dün yaptığı açıklamada tehlike altında olan köydeki 65 kişinin tahliye edildiğini ifade ederek “Demirler köyünde evlere birkaç metre kalmıştı” dedi.