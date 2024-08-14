Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman devreye girecek?

Türkiye
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan maymun çiçeği virüsü açıklaması
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren Dr. Tezvar: Kum torbası olma niyetinde değiliz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Paris 2024'e skandallar damga vurdu.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İmamoğlu'nun B planı ne?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
18:13
3 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
18:32
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
18:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
19:39
3 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
20:03
2 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Sokak röportajında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklaması
20:36
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
22:43
3 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak fırsat mı masraf mı?
23:13
10 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
23:29
1 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
23:37
9 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
23:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Trafik kazaları ve mağdurların hakları
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:11
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:08
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/akkuyu-nukleer-santrali-ne-zaman-devreye-girecek--1086841178.html
Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman devreye girecek?
Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman devreye girecek?
Sputnik Türkiye
Türkiye-Rusya ortak yapımı Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulmaya devam ediyor. Son olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T15:39+0300
2024-08-14T15:43+0300
türkiye
nükleer
rusya
türkiye
enerji
nükleer santral
santral
mersin
mersin akkuyu bölgesi
akkuyu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085170998_0:191:1025:767_1920x0_80_0_0_ef13111a71737f2df9cfff01fa072156.jpg
Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan resmi açıklamada, inşaat halindeki güç ünitesinin yanında bulunan özel alanda monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki kaynaklı metal yapının, paletli vinç yardımıyla yerine taşındığı belirtildi.Akkuyu Nükleer AŞ şu ifadeleri kullandı: "Akkuyu NGS güç üniteleri modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılıyor. Güç ünitelerinin tasarımı ve inşasında, birkaç nesil nükleer güç santralinin güvenli işletim deneyimi dikkate alındı. VVER-1200 tipi reaktöre sahip üniteler, iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip. Her katman güçlü bir metal iskelet ve özel betondan oluşuyor. Tüm bunlar, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonları gibi her türlü dış etkiye karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığını ve güvenilir bir şekilde korunmasını sağlıyor."Kurulum çalışmaları hakkında konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Rus ve Türk uzmanlar, montajcılar, vinç operatörleri ve kalıpçılar bir kez daha en üst düzeyde profesyonel beceri sergileyerek tonlarca ağırlıktaki yapıyı başarıyla kurdular" şeklinde konuştu.Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ne zaman açılıyor?Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün devreye alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; “Önümüzdeki yıl inşallah Cumhuriyetimizin 101'inci yılı, '29 Ekim 2024′ diye bir tarih hedefimiz var” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/almanyadan-turkiyeye-ortulu-yaptirim-akkuyu-ngsnin-turbinleri-alman-gumrugunde-bekliyor-1086545042.html
türkiye
rusya
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085170998_0:0:1023:767_1920x0_80_0_0_61eb17019364bc5f977e0d2fd0ca5c6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akkuyu nükleer enerji santrali, mersin akkuyu, akkuyu ngs, rusya türkiye nükleer enerji ortaklığı, nükleer enerji, nükleer tıp, akkuyu nerede, akkuyu iş ilanları, akkuyu ne zaman devreye girecek,
akkuyu nükleer enerji santrali, mersin akkuyu, akkuyu ngs, rusya türkiye nükleer enerji ortaklığı, nükleer enerji, nükleer tıp, akkuyu nerede, akkuyu iş ilanları, akkuyu ne zaman devreye girecek,

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman devreye girecek?

15:39 14.08.2024 (güncellendi: 15:43 14.08.2024)
© Akkuyu Nükleer RosatomAkkuyu NGS
Akkuyu NGS - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© Akkuyu Nükleer Rosatom
Abone ol
Türkiye-Rusya ortak yapımı Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulmaya devam ediyor. Son olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.
Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan resmi açıklamada, inşaat halindeki güç ünitesinin yanında bulunan özel alanda monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki kaynaklı metal yapının, paletli vinç yardımıyla yerine taşındığı belirtildi.
Akkuyu Nükleer AŞ şu ifadeleri kullandı: "Akkuyu NGS güç üniteleri modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılıyor. Güç ünitelerinin tasarımı ve inşasında, birkaç nesil nükleer güç santralinin güvenli işletim deneyimi dikkate alındı. VVER-1200 tipi reaktöre sahip üniteler, iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip. Her katman güçlü bir metal iskelet ve özel betondan oluşuyor. Tüm bunlar, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonları gibi her türlü dış etkiye karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığını ve güvenilir bir şekilde korunmasını sağlıyor."
Kurulum çalışmaları hakkında konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Rus ve Türk uzmanlar, montajcılar, vinç operatörleri ve kalıpçılar bir kez daha en üst düzeyde profesyonel beceri sergileyerek tonlarca ağırlıktaki yapıyı başarıyla kurdular" şeklinde konuştu.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ne zaman açılıyor?

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün devreye alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; “Önümüzdeki yıl inşallah Cumhuriyetimizin 101'inci yılı, '29 Ekim 2024′ diye bir tarih hedefimiz var” demişti.
Almanya- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
TÜRKİYE
Almanya’dan Türkiye’ye örtülü yaptırım: Akkuyu NGS’nin türbinleri Alman gümrüğünde bekliyor
6 Ağustos, 14:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала