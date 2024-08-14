https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/akkuyu-nukleer-santrali-ne-zaman-devreye-girecek--1086841178.html

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman devreye girecek?

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman devreye girecek?

Sputnik Türkiye

Türkiye-Rusya ortak yapımı Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde kurulmaya devam ediyor. Son olarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T15:39+0300

2024-08-14T15:39+0300

2024-08-14T15:43+0300

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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan resmi açıklamada, inşaat halindeki güç ünitesinin yanında bulunan özel alanda monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki kaynaklı metal yapının, paletli vinç yardımıyla yerine taşındığı belirtildi.Akkuyu Nükleer AŞ şu ifadeleri kullandı: "Akkuyu NGS güç üniteleri modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılıyor. Güç ünitelerinin tasarımı ve inşasında, birkaç nesil nükleer güç santralinin güvenli işletim deneyimi dikkate alındı. VVER-1200 tipi reaktöre sahip üniteler, iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip. Her katman güçlü bir metal iskelet ve özel betondan oluşuyor. Tüm bunlar, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonları gibi her türlü dış etkiye karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığını ve güvenilir bir şekilde korunmasını sağlıyor."Kurulum çalışmaları hakkında konuşan Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Rus ve Türk uzmanlar, montajcılar, vinç operatörleri ve kalıpçılar bir kez daha en üst düzeyde profesyonel beceri sergileyerek tonlarca ağırlıktaki yapıyı başarıyla kurdular" şeklinde konuştu.Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ne zaman açılıyor?Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktörünün devreye alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar; “Önümüzdeki yıl inşallah Cumhuriyetimizin 101'inci yılı, '29 Ekim 2024′ diye bir tarih hedefimiz var” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/almanyadan-turkiyeye-ortulu-yaptirim-akkuyu-ngsnin-turbinleri-alman-gumrugunde-bekliyor-1086545042.html

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