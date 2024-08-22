https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/abdde-kongre-uyesi-blinken-ateskes-gorusmelerinde-asagilandi-1087137886.html

ABD'de Kongre üyesi: Blinken ateşkes görüşmelerinde aşağılandı

ABD'de Kongre üyesi: Blinken ateşkes görüşmelerinde aşağılandı

Sputnik Türkiye

Biden'ın ‘Gazze'deki savaşı bitirmek için çalıştıkları’ açıklaması ve Blinken’in umut veren İsrail gezisine rağmen Gazze’de ateşkese hiçbir tarafın... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T13:37+0300

2024-08-22T13:37+0300

2024-08-22T13:37+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere yaptığı ziyaretlerde aşağılandığını söylerken, hem İsrail’e silah yollayıp hem de ateşkes için yalvaran Blinken’i ikiyüzlülükle suçladı.Demokrat Parti Kongresinin yapıldığı Chicago'da ‘Kararsızlar’ hareketinin düzenlediği basın toplantısında konuşan Demokrat temsilci Omar ve Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, Blinken'in ateşkes ve karşılıklı esir takası görüşmeleri için yaptığı ziyaretlere değinerek, "Şimdi kendinize sorun. Dışişleri Bakanımız nasıl oluyor da 11 kez seyahat ederek, bu duruma yol açan bombaları ve silahları sağlamaya devam ettiğimiz bir olayın sona ermesi için yalvarıyor?" diye sordu.Omar, "Dışişleri Bakanımızın İsrail'e gidip 11. kez ateşkes sağlamaya çok yaklaştığımızı söyleyip Mısır'a gitmesine ve hemen ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bir basın toplantısı düzenleyip anlaşmayı kabul etmiyoruz demesine nasıl izin veririz?" şeklinde konuştu.Ilhan Omar, "Yönetimimizin temsilcilerinin karşı karşıya kaldığı bu aşağılanmadan nasıl utanmayız? Bu sadece uluslararası hukuka saygılı olduğumuzu söylemenin ikiyüzlülüğü değil, aynı zamanda aşağılanmadır" değerlendirmesinde bulundu.ABD Başkanı Joe Biden yönetimini Gazze'de yaşanan soykırım savaşını tanımayı reddetmekle eleştiren Omar, Biden'ın "ateşkes için yorulmadan çalıştıklarını" söylemesine atıfta bulunarak, "Böyle bir ifade kullandıkları için kendilerinden utanmalılar çünkü bu silahları biz sağlıyoruz" dedi.Omar, Washington yönetimine seslenerek, gerçekten ateşkes istiyorlarsa silah göndermeyi bırakmaları gerektiğini vurguladı.Temsilciler Meclisi Cori Bush ise Gazze'de 40 binden fazla erkek, kadın ve çocuğun "ABD'nin ürettiği ve parasını ödediği silahlarla" öldürüldüğünü söyledi.Bush, "Neden dik durduğumuzu, konuşmaya, yürümeye, ağlamaya, baskı yapmaya ve talep etmeye devam ettiğimizi sorguluyorlar. Bombalar düşmeye devam ediyor ve bizi dinlemiyorlar" şeklinde konuştu.İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15 ve 16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek üzere 19 Ağustos'ta İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in masadaki ateşkes teklifini kabul ettiğini" söylemiş ancak taslaktaki şartları açıklamaktan kaçınmıştı.Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini ileri sürmüştü.Bu arada İsrailli kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini sabote etmekle suçladı.İsrail’deki Yediot Ahronot gazetesi, adı açıklanmayan İsrailli kaynakların, “Blinken, Netanyahu'nun ABD’nin teklifini kabul ettiğini ve topun artık Hamas’ın kalesinde olduğunu söyleyerek çok ciddi bir hata yaptı” şeklindeki sözlerine yer verdi.Kaynaklar, “(Blinken) müzakereleri ciddi şekilde sabote etti ve çok ciddi bir hata yaptı. Bu, saflık ve anlama eksikliğini gösteriyor” ifadelerini kullanıldı.Blinken’ın ABD’nin iç siyasi mülahazaları için iyimser bir tablo çizerek, Demokrat Parti’nin Chicago'daki konferansının sorunsuz ilerlemesini sağladığına dikkati çeken kaynaklar, “Blinken, adeta müzakereleri tasfiye etti ve Netanyahu'nun yanında yer alarak onu ödüllendirdi” dedi.Kaynaklar, İsrail müzakere heyetinin ise Blinken’ın bu spekülasyonlarını dağıtmaya çalıştığını belirterek, “İsrail'in Philadelphi Koridoru (Mısır-Gazze sınırı) boyunca kuvvet konuşlandırma konusundaki ısrarı devam ederse ne anlaşma olur ne de zirve olur” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ana-muhalefet-lideri-lapid-netanyahuyu-hedef-aldi-muzakelereleri-sabote-etme-girisimleri-1087068564.html

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