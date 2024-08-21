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Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçları bu akşam saat 22:00'de başlıyor. Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'la deplasmanda karşılaşacak. İlk 11'ler maç... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.Galatasaray maçı hangi kanalda?Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.İlk 11'ler açıklandıYoung Boys: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, MonteiroGalatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

21:02 21.08.2024
Galatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçları bu akşam saat 22:00'de başlıyor. Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'la deplasmanda karşılaşacak. İlk 11'ler maç öncesi açıklandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.

İlk 11'ler açıklandı

Young Boys: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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