https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/young-boys---galatasaray-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1087117267.html
Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçları bu akşam saat 22:00'de başlıyor. Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'la deplasmanda karşılaşacak. İlk 11'ler maç... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T21:02+0300
2024-08-21T21:02+0300
2024-08-21T21:02+0300
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.Galatasaray maçı hangi kanalda?Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.İlk 11'ler açıklandıYoung Boys: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, MonteiroGalatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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young boys - galatasaray hangi kanalda, galatasaray maçı hangi kanalda, galatasaray maçı canlı izle, young boys galatasaray canlı izle, iddaa tahmini
young boys - galatasaray hangi kanalda, galatasaray maçı hangi kanalda, galatasaray maçı canlı izle, young boys galatasaray canlı izle, iddaa tahmini
Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçları bu akşam saat 22:00'de başlıyor. Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'la deplasmanda karşılaşacak. İlk 11'ler maç öncesi açıklandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray maçı hangi kanalda?
Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.
Young Boys: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi