https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/young-boys---galatasaray-macinin-ilk-11leri-belli-oldu-1087117267.html

Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Young Boys - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçları bu akşam saat 22:00'de başlıyor. Galatasaray, İsviçre takımı Young Boys'la deplasmanda karşılaşacak. İlk 11'ler maç... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-21T21:02+0300

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.Galatasaray maçı hangi kanalda?Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayınlanacak.İlk 11'ler açıklandıYoung Boys: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, MonteiroGalatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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