https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/gabriel-sara-en-iyi-11e-secildi--1087076552.html

Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi

Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi

Sputnik Türkiye

Bu yıl 51'incisi düzenlenen Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödül Töreni'nde Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Championship'te yılın... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

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gabriel sara

ingiltere championship

spor

ödül

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Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödül Töreni, İngiltere'nin Manchester kentindeki Opera Binası'nda gerçekleştirildi.Premier Lig'in 2023-2024 sezonunda başarılı performans gösteren futbolcular ödüle layık görüldü. Premier Lig'de yılın takımında şu isimler yer aldı: Gabriel Sara, Championship'te en iyi 11'e seçildiNorwich City kulübünden Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara da, Championship'te 2023-2024 sezonun en iyi 11'ine seçildi. Sara, 46 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.Championship'te yılın takımında şu futbolcular yer aldı:

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gabriel sara , ingiltere championship, ödül