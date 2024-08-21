https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/gabriel-sara-en-iyi-11e-secildi--1087076552.html
Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi
Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi
Sputnik Türkiye
Bu yıl 51'incisi düzenlenen Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödül Töreni'nde Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Championship'te yılın... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T00:00+0300
2024-08-21T00:00+0300
2024-08-21T00:01+0300
gabriel sara
ingiltere championship
spor
ödül
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087076619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea258089096a03f47ad9d434ec499fcb.jpg
Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödül Töreni, İngiltere'nin Manchester kentindeki Opera Binası'nda gerçekleştirildi.Premier Lig'in 2023-2024 sezonunda başarılı performans gösteren futbolcular ödüle layık görüldü. Premier Lig'de yılın takımında şu isimler yer aldı: Gabriel Sara, Championship'te en iyi 11'e seçildiNorwich City kulübünden Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara da, Championship'te 2023-2024 sezonun en iyi 11'ine seçildi. Sara, 46 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.Championship'te yılın takımında şu futbolcular yer aldı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087076619_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_988a37c7dd4efe574a129060a6e9ca6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gabriel sara , ingiltere championship, ödül
gabriel sara , ingiltere championship, ödül
Gabriel Sara en iyi 11'e seçildi
00:00 21.08.2024 (güncellendi: 00:01 21.08.2024)
Bu yıl 51'incisi düzenlenen Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödül Töreni'nde Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Championship'te yılın 11'ine seçildi.
Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) Ödül Töreni, İngiltere'nin Manchester kentindeki Opera Binası'nda gerçekleştirildi.
Premier Lig'in 2023-2024 sezonunda başarılı performans gösteren futbolcular ödüle layık görüldü.
Premier Lig'de yılın takımında şu isimler yer aldı:
"David Raya (Arsenal), William Saliba (Arsenal), Virgil Van Dijk (Liverpool), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Kyle Walker (Manchester City), Rodri (Manchester City), Declan Rice (Arsenal), Martin Odegaard (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Phil Foden (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa)"
Gabriel Sara, Championship'te en iyi 11'e seçildi
Norwich City kulübünden Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara da, Championship'te 2023-2024 sezonun en iyi 11'ine seçildi. Sara, 46 maçta 13 gol, 12 asistlik performans sergiledi.
Championship'te yılın takımında şu futbolcular yer aldı:
"Meslier (Leeds United), Leif Davis (Ipswich Town), Walker-Peters (Southampton), Ampadu (Leeds United), Vestergaard (Leicester City), Dewsbury-Hall (Leicester), Gabriel Sara (Norwich City), Gray (Leeds United), Summerville (Leeds United), Szmodics (Blackburn), Armstrong (Southampton)"