https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/eski-ak-parti-genclik-kollari-baskani-evinde-olu-bulundu-1087115104.html

Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Önceki dönem AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz, 40 yaşında hayatını kaybetti. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T19:29+0300

2024-08-21T19:29+0300

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politika

ak parti

bursa

gençlik kolları

ölüm

vefat

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Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz evinde ölü bulundu. 40 yaşında olan Akyüz için AK Parti taziye mesajı paylaştı.AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Akyüz'ün vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.Cenaze töreni Trabzon Uzungöl'de düzenlendiAkyüz'ün cenazesi, 21 Ağustos (bugün) ikindi namazının ardından Trabzon Uzungöl Merkez Camii'nden kaldırıldı.AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Ahmet Kılıç da Akyüz’ün vefatı nedeniyle sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.

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