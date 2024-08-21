https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/eski-ak-parti-genclik-kollari-baskani-evinde-olu-bulundu-1087115104.html
Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı evinde ölü bulundu
Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı evinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Önceki dönem AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz, 40 yaşında hayatını kaybetti. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T19:29+0300
2024-08-21T19:29+0300
2024-08-21T19:33+0300
politika
ak parti
bursa
gençlik kolları
ölüm
vefat
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Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz evinde ölü bulundu. 40 yaşında olan Akyüz için AK Parti taziye mesajı paylaştı.AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Akyüz'ün vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.Cenaze töreni Trabzon Uzungöl'de düzenlendiAkyüz'ün cenazesi, 21 Ağustos (bugün) ikindi namazının ardından Trabzon Uzungöl Merkez Camii'nden kaldırıldı.AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Ahmet Kılıç da Akyüz’ün vefatı nedeniyle sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.
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ak parti bursa il gençlik kolları başkanı, süleyman akyüz ölüm, ak parti bursa milletvekili, ak parti bursa vefat, süleyman akyüz kimdir
Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı evinde ölü bulundu
19:29 21.08.2024 (güncellendi: 19:33 21.08.2024)
Önceki dönem AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz, 40 yaşında hayatını kaybetti.
Eski AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Akyüz evinde ölü bulundu. 40 yaşında olan Akyüz için AK Parti taziye mesajı paylaştı.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı, Akyüz'ün vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Cenaze töreni Trabzon Uzungöl'de düzenlendi
Akyüz'ün cenazesi, 21 Ağustos (bugün) ikindi namazının ardından Trabzon Uzungöl Merkez Camii'nden kaldırıldı.
AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Ahmet Kılıç da Akyüz’ün vefatı nedeniyle sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı paylaştı.