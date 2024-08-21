https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bosna-hersekte-okula-silahli-saldiri-3-olu-1087098555.html
Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: 3 ölü
Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: 3 ölü
Sputnik Türkiye
Borsa Hersek'in Sanski Most şehrinde bir okula yapılan silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T14:16+0300
2024-08-21T14:16+0300
2024-08-21T14:16+0300
dünya
bosna hersek
silahlı saldırı
okul
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Bosna Hersek'in Una-Sana Kantonu'na (USK) bağlı Sanski Most'ta bir okula gelen silahlı saldırgan, okul müdürü, sekreteri ve bir öğretmeni vurarak öldürdü. Okulun çalışanlarından olduğu öğrenilen ve daha sonra kendini vuran saldırgan ağır yaralandı.Olayın nedeni araştırılıyorUSK Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, silahlı kişinin okula gelerek otomatik silahla 3 kişiyi öldürdüğünü ve daha sonra kendisini vurduğunu açıkladı.Beganovic, saldırganın ağır yaralı olduğunu ve Banja Luka şehrindeki hastaneye kaldırıldığını belirterek, olayın neden gerçekleştirildiği hakkında delil topladıklarını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240105/abdde-liseye-silahli-saldiri-duzenlendi-1079347600.html
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bosna hersek, silahlı saldırı, okul
bosna hersek, silahlı saldırı, okul
Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: 3 ölü
Borsa Hersek'in Sanski Most şehrinde bir okula yapılan silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi.
Bosna Hersek'in Una-Sana Kantonu'na (USK) bağlı Sanski Most'ta bir okula gelen silahlı saldırgan, okul müdürü, sekreteri ve bir öğretmeni vurarak öldürdü.
Okulun çalışanlarından olduğu öğrenilen ve daha sonra kendini vuran saldırgan ağır yaralandı.
Olayın nedeni araştırılıyor
USK Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, silahlı kişinin okula gelerek otomatik silahla 3 kişiyi öldürdüğünü ve daha sonra kendisini vurduğunu açıkladı.
Beganovic, saldırganın ağır yaralı olduğunu ve Banja Luka şehrindeki hastaneye kaldırıldığını belirterek, olayın neden gerçekleştirildiği hakkında delil topladıklarını kaydetti.