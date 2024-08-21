https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bosna-hersekte-okula-silahli-saldiri-3-olu-1087098555.html

Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: 3 ölü

Bosna Hersek'te okula silahlı saldırı: 3 ölü

Sputnik Türkiye

Borsa Hersek'in Sanski Most şehrinde bir okula yapılan silahlı saldırıda üç kişi yaşamını yitirdi. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T14:16+0300

2024-08-21T14:16+0300

2024-08-21T14:16+0300

dünya

bosna hersek

silahlı saldırı

okul

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Bosna Hersek'in Una-Sana Kantonu'na (USK) bağlı Sanski Most'ta bir okula gelen silahlı saldırgan, okul müdürü, sekreteri ve bir öğretmeni vurarak öldürdü. Okulun çalışanlarından olduğu öğrenilen ve daha sonra kendini vuran saldırgan ağır yaralandı.Olayın nedeni araştırılıyorUSK Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adnan Beganovic, silahlı kişinin okula gelerek otomatik silahla 3 kişiyi öldürdüğünü ve daha sonra kendisini vurduğunu açıkladı.Beganovic, saldırganın ağır yaralı olduğunu ve Banja Luka şehrindeki hastaneye kaldırıldığını belirterek, olayın neden gerçekleştirildiği hakkında delil topladıklarını kaydetti.

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bosna hersek

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