https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/arjantinde-liberya-bandirali-bir-yuk-gemisi-m-cicegi-virusu-suphesiyle-karantinaya-alindi-1087094172.html
Arjantin'de Liberya bandıralı bir yük gemisi M çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı
Arjantin'de Liberya bandıralı bir yük gemisi M çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Arjantin'de, Parana Nehri'ndeki bir yük gemisini M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantina altına aldı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T12:13+0300
2024-08-21T12:13+0300
2024-08-21T12:13+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
hindistan
arjantin
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Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Liberya bandıralı geminin Brezilya'nın Santos kentinden Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu ifade edildi.Bir mürettebatta belirtiler görüldüAçıklamada, yolculuk sırasında mürettebattan 'gemideki Hint uyruklu bir kişinin çoğunlukla göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonları görüldüğüne' dair uyarı aldıkları ifade edildi.M çiçeği semptomları gösteren kişinin mürettebatın geri kalanından izole edildiği belirtilen açıklamada, yük gemisinin bu nedenle Parana Nehri'nde demir atarak karantina altına alındığı aktarıldı.M çiçeği virüsü nedir?Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait 'maymun çiçeği' virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/saglik-bakanligi-acikladi-m-cicegi-hakkinda-en-cok-sorulan-11-soru-ve-yanitlari-1087009315.html
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maymun çiçeği virüsü, hindistan, arjantin, liberya, karantina
maymun çiçeği virüsü, hindistan, arjantin, liberya, karantina
Arjantin'de Liberya bandıralı bir yük gemisi M çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı
Arjantin'de, Parana Nehri'ndeki bir yük gemisini M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantina altına aldı.
Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Liberya bandıralı geminin Brezilya'nın Santos kentinden Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu ifade edildi.
Bir mürettebatta belirtiler görüldü
Açıklamada, yolculuk sırasında mürettebattan 'gemideki Hint uyruklu bir kişinin çoğunlukla göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonları görüldüğüne' dair uyarı aldıkları ifade edildi.
M çiçeği semptomları gösteren kişinin mürettebatın geri kalanından izole edildiği belirtilen açıklamada, yük gemisinin bu nedenle Parana Nehri'nde demir atarak karantina altına alındığı aktarıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait 'maymun çiçeği' virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.
Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.
M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.
Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.