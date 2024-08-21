https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/arjantinde-liberya-bandirali-bir-yuk-gemisi-m-cicegi-virusu-suphesiyle-karantinaya-alindi-1087094172.html

Arjantin'de Liberya bandıralı bir yük gemisi M çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

Arjantin'de Liberya bandıralı bir yük gemisi M çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Arjantin'de, Parana Nehri'ndeki bir yük gemisini M çiçeği (mpox) virüsü şüphesiyle karantina altına aldı. 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T12:13+0300

2024-08-21T12:13+0300

2024-08-21T12:13+0300

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Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Liberya bandıralı geminin Brezilya'nın Santos kentinden Arjantin'deki San Lorenzo Limanı'na gitmek üzere olduğu ifade edildi.Bir mürettebatta belirtiler görüldüAçıklamada, yolculuk sırasında mürettebattan 'gemideki Hint uyruklu bir kişinin çoğunlukla göğsünde ve yüzünde kist benzeri cilt lezyonları görüldüğüne' dair uyarı aldıkları ifade edildi.M çiçeği semptomları gösteren kişinin mürettebatın geri kalanından izole edildiği belirtilen açıklamada, yük gemisinin bu nedenle Parana Nehri'nde demir atarak karantina altına alındığı aktarıldı.M çiçeği virüsü nedir?Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait 'maymun çiçeği' virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

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