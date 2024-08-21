Efes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla beğeni topluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Efes Antik Kenti'nin 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldığını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Efes Antik Kenti'nin 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldığını açıkladı.
Antikçağ’ın Anadolu başkenti Efes, son derece görkemli bir metropolis.
Antikçağ’ın Anadolu başkenti Efes, son derece görkemli bir metropolis.
Anadolu'nun ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı, antik dünyanın yedi harikasından Artemis Tapınağı'nın da Efes'te olması önemini artırıyor.
Anadolu'nun ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı, antik dünyanın yedi harikasından Artemis Tapınağı'nın da Efes'te olması önemini artırıyor.
Efes'te başta Hellenistik ve Roma olmak üzere; farklı uygarlıklara ait üst düzey kentleşme, mimarlık ve din tarihinin simgeleri bulunuyor.
Efes'te başta Hellenistik ve Roma olmak üzere; farklı uygarlıklara ait üst düzey kentleşme, mimarlık ve din tarihinin simgeleri bulunuyor.
Efes, tarih öncesinden başlayarak Hellenistik, Roma, Bizans (Doğu Roma), Beylikler ve Osmanlı Dönemleri boyunca kesintisiz yerleşim gördü.
Efes, tarih öncesinden başlayarak Hellenistik, Roma, Bizans (Doğu Roma), Beylikler ve Osmanlı Dönemleri boyunca kesintisiz yerleşim gördü.
M.Ö. 7000 yıla kadar uzanan tarihi boyunca bilim, kültür ve sanatta önemli rol oynayan Efes, antik dünyanın en önemli metropollerinden.
M.Ö. 7000 yıla kadar uzanan tarihi boyunca bilim, kültür ve sanatta önemli rol oynayan Efes, antik dünyanın en önemli metropollerinden.
Gece ışıklandırmasıyla Efes Antik Kenti, gündüzün yanı sıra geceleri de ziyaretçileri büyülüyor.
Gece ışıklandırmasıyla Efes Antik Kenti, gündüzün yanı sıra geceleri de ziyaretçileri büyülüyor.