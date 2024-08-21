Dilan Polat'ın avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Fenomenliğe devam edecek'

Bu raporda da dosya içerisinde herhangi bir örgütsel faaliyet olmadığı, bunların sadece aile şirketleri olduğu, dokuz ay boyunca banka kayıtları da dahil her türlü araştırma yapıldıktan sonra ulaşılan verilerle kara paraya ilişkin hiçbir somut veriye rastlanmadığı, yasa dışı yollardan elde edilmiş bir gelirin bulunmadığı test edilmiş oldu. Bu noktada MASAK raporuna binaen biz düzenli itirazlarımızı yaptık ama maalesef hukuki bir adli tatil süreci yaşadık. 20 Temmuz itibarıyla adli personelin izinli oldukları bir sürece denk geldik. Dolayısıyla hep başka nöbetçi mahkemelerin açıldığı dosyamızı inceleyecek olan mercilere denk geldik. Dolayısıyla hiç kimse kendi mahkemesine ait olmayan bir dosya üzerinde de belki inisiyatif almak istememiş olabilir. Bu süreçte itirazlarımıza hep ret geldi. Haziran ayında iddianameyi yazan savcılık, Dilan Polat için tahliye mütalaası vermişti. MASAK raporu gelmediği için tahliye edilmemişti. İtirazımızı yaparken savcılık makamı Polat’ın yine tahliye mütalaasını verdi. Buna binaen Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz ettik, ilk kez kendi heyeti olan bir mahkemeye denk geldik. 27 klasör her üye ve başkan tarafından incelendikten sonra Polat’ın tahliyesine karar verildi.”