‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’

“Amaç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresini uzatmak. Elbette Adalet ve Kalkınma Partisi, Anayasa değişikliğini önceliyor ama hafıza tazelemekte de fayda var. Geçtiğimiz Ramazan ayında siyasetçilerin katıldığı iftarlardan bir tanesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yaparak ‘Yeni Anayasa’ya ihtiyacımız var ama günlük politika ve kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda böyle bir değişiklik yapılmamalı. 1921 Anayasası’nda olduğu gibi katılımcı ve güçlü bir Anayasa yapma imkanı bu Meclis’te vardır’ ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’deki siyasi gelişmeleri Anayasa değişikliği hesapları üzerinden okumakta, Sayın Bahçeli’nin yüzük göndermesi ve 17-25 göndermesi taraflarına bakmakta fayda var.”