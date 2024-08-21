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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında AK Parti’nin yeni Anayasa gündemine değindi. AK Parti’nin önceliğinin Anayasa değişikliği... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
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‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
Sputnik Türkiye
‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti’nin yapmayı planladığı çalıştaya ilişkin yaptığı açıklamasında yeni Anayasa gündemine değindi. Yazıcı’nın “Birinci maddeden son maddesine kadar bir anayasa yapıyorsanız bu anayasanın yapma hakkını kendinde bulunduran aziz milletin onayından geçmesi gerekir” ifadelerine muhalefet sert tepki gösterdi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da bu açıklamanın hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Türkiye’nin olağan gündemi yeni anayasadır bu ihtiyaç karşılanana kadar yeni anayasa ülkemizin olağan gündemi olmayı sürdürecek” dedi.‘Amaç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresini uzatmak’AK Parti’nin önceliğinin yeni Anayasa olduğunu söyleyen gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:‘En azından referanduma gidilmesi AK Parti için önemli’Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
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radyo sputnik, anayasa, radyo, ak parti
radyo sputnik, anayasa, radyo, ak parti

‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’

09:05 21.08.2024 (güncellendi: 14:39 21.08.2024)
YERİ VE ZAMANI
‘AK Parti, gündemi yeni Anayasa’ya ayarlıyor’
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında AK Parti’nin yeni Anayasa gündemine değindi. AK Parti’nin önceliğinin Anayasa değişikliği yapmak olduğunu vurgulayan Özgan, “Amaç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresini uzatmak” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti’nin yapmayı planladığı çalıştaya ilişkin yaptığı açıklamasında yeni Anayasa gündemine değindi. Yazıcı’nın “Birinci maddeden son maddesine kadar bir anayasa yapıyorsanız bu anayasanın yapma hakkını kendinde bulunduran aziz milletin onayından geçmesi gerekir” ifadelerine muhalefet sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da bu açıklamanın hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, “Türkiye’nin olağan gündemi yeni anayasadır bu ihtiyaç karşılanana kadar yeni anayasa ülkemizin olağan gündemi olmayı sürdürecek” dedi.

‘Amaç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresini uzatmak’

AK Parti’nin önceliğinin yeni Anayasa olduğunu söyleyen gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Amaç Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresini uzatmak. Elbette Adalet ve Kalkınma Partisi, Anayasa değişikliğini önceliyor ama hafıza tazelemekte de fayda var. Geçtiğimiz Ramazan ayında siyasetçilerin katıldığı iftarlardan bir tanesinde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir açıklama yaparak ‘Yeni Anayasa’ya ihtiyacımız var ama günlük politika ve kısa vadeli çıkarlar doğrultusunda böyle bir değişiklik yapılmamalı. 1921 Anayasası’nda olduğu gibi katılımcı ve güçlü bir Anayasa yapma imkanı bu Meclis’te vardır’ ifadelerini kullanmıştı. Türkiye’deki siyasi gelişmeleri Anayasa değişikliği hesapları üzerinden okumakta, Sayın Bahçeli’nin yüzük göndermesi ve 17-25 göndermesi taraflarına bakmakta fayda var.”

‘En azından referanduma gidilmesi AK Parti için önemli’

Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
“Anayasa değişikliğinin en azından referanduma gitmesi için AK Parti için önemli. Hayati Yazıcı da referanduma işaret ediyor. 1921 Anayasası’nın kabul edildiği şartları hatırlamakta da fayda var. Saltanat kaldırılmamıştı, Cumhuriyet ilan edilmemişti, halifelik kaldırılmamıştı, Türk milleti tanımı yoktu, ulus devlete vurgu yoktu, kadın hakları üzerine ve insan hakları üzerine bir vurgu yoktu. Atatürk ilkelerine vurgu yoktu. O Anayasa Cumhuriyet’e giden sürecin hazırlanmasını sağlayan geçici bir Anayasa olarak algılanabilir.”
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