https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/yali-capkini-seti-gercek-oldu-beril-pozam-ile-ersin-arici-evlendi-1087032309.html
Yalı Çapkını seti gerçek oldu: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi
Yalı Çapkını seti gerçek oldu: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi
Sputnik Türkiye
Reyting rekorları kıran dizi Yalı Çapkını'nda tanışan Beril Pozam ve Ersin Arıcı, sade bir törenle evlendi. Dizide 'Suna' ve 'Abidin' karakterlerine hayat... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T07:18+0300
2024-08-20T07:18+0300
2024-08-20T07:18+0300
yaşam
yalı çapkını
beril pozam
ersin arıcı
dizi
oyuncu
düğün
nikah
afra saraçoğlu
mert ramazan demir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087032406_0:36:648:401_1920x0_80_0_0_e3bd3cf5119fb8e3bc7e2bb431444dab.png
Yalı Çapkını oyuncuları Beril Pozam Ersin Arıcı, gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Yalı Çapkını dizisinin setinde başlayan aşkları, nikah masasında sonlandı.Yalı Çapkını ekibi yanlarında olduÜnlü çiftin bu mutlu gününde Yalı Çapkını dizisinin ekibi de onları yalnız bırakmadı. Törene katılan ekip, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı, takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Pozam ve Arıcı’nın düğünü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tahliye-sonrasi-dilan-polattan-ilk-fotograf-1087029228.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/14/1087032406_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_115fcda3c75dc7c6d876b9d6894979ff.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beril pozam, ersin arıcı, beril pozam ersin arıcı, yalı çapkını, yalı çapkını oyuncuları, yalı çapkını abidin, ersin arici, beril pozam ersin arıcı düğün, mert ramazan demir
beril pozam, ersin arıcı, beril pozam ersin arıcı, yalı çapkını, yalı çapkını oyuncuları, yalı çapkını abidin, ersin arici, beril pozam ersin arıcı düğün, mert ramazan demir
Yalı Çapkını seti gerçek oldu: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi
Reyting rekorları kıran dizi Yalı Çapkını'nda tanışan Beril Pozam ve Ersin Arıcı, sade bir törenle evlendi. Dizide 'Suna' ve 'Abidin' karakterlerine hayat veren ikilinin nikahındaki anlar da sosyal medyadan paylaşıldı.
Yalı Çapkını oyuncuları Beril Pozam Ersin Arıcı, gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Yalı Çapkını dizisinin setinde başlayan aşkları, nikah masasında sonlandı.
Yalı Çapkını ekibi yanlarında oldu
Ünlü çiftin bu mutlu gününde Yalı Çapkını dizisinin ekibi de onları yalnız bırakmadı. Törene katılan ekip, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı, takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Pozam ve Arıcı’nın düğünü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.