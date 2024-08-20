https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/yali-capkini-seti-gercek-oldu-beril-pozam-ile-ersin-arici-evlendi-1087032309.html

Yalı Çapkını seti gerçek oldu: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Yalı Çapkını seti gerçek oldu: Beril Pozam ile Ersin Arıcı evlendi

Sputnik Türkiye

Reyting rekorları kıran dizi Yalı Çapkını'nda tanışan Beril Pozam ve Ersin Arıcı, sade bir törenle evlendi. Dizide 'Suna' ve 'Abidin' karakterlerine hayat... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T07:18+0300

2024-08-20T07:18+0300

2024-08-20T07:18+0300

yaşam

yalı çapkını

beril pozam

ersin arıcı

dizi

oyuncu

düğün

nikah

afra saraçoğlu

mert ramazan demir

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Yalı Çapkını oyuncuları Beril Pozam Ersin Arıcı, gerçek hayatta mutluluğu yakaladı. Yalı Çapkını dizisinin setinde başlayan aşkları, nikah masasında sonlandı.Yalı Çapkını ekibi yanlarında olduÜnlü çiftin bu mutlu gününde Yalı Çapkını dizisinin ekibi de onları yalnız bırakmadı. Törene katılan ekip, düğünden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı, takipçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.Pozam ve Arıcı’nın düğünü, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tahliye-sonrasi-dilan-polattan-ilk-fotograf-1087029228.html

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Sputnik Türkiye

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