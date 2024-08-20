https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tahliye-sonrasi-dilan-polattan-ilk-fotograf-1087029228.html

Tahliye sonrası Dilan Polat'tan ilk fotoğraf: 'Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız'

Tahliye sonrası Dilan Polat'tan ilk fotoğraf: 'Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız'

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 10 ay sonra tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan ilk fotoğraf ablasının yaptığı paylaşımla geldi. Sıla Doğu paylaşıma "Beyazlarını ben... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T01:08+0300

2024-08-20T01:08+0300

2024-08-20T01:48+0300

dilan polat

türkiye

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saç

tahliye

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Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son halini ablası Sıla Doğu paylaştı. Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı. Hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Polat, Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edilmişti. Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve destekçileri karşılamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/dilan-polata-tahliye-karari--1087003378.html

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