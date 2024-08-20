https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tahliye-sonrasi-dilan-polattan-ilk-fotograf-1087029228.html
Tahliye sonrası Dilan Polat'tan ilk fotoğraf: 'Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız'
Tahliye sonrası Dilan Polat'tan ilk fotoğraf: 'Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız'
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 10 ay sonra tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan ilk fotoğraf ablasının yaptığı paylaşımla geldi. Sıla Doğu paylaşıma "Beyazlarını ben... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T01:08+0300
2024-08-20T01:08+0300
2024-08-20T01:48+0300
dilan polat
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beyaz
saç
tahliye
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Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son halini ablası Sıla Doğu paylaştı. Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı. Hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Polat, Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edilmişti. Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve destekçileri karşılamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/dilan-polata-tahliye-karari--1087003378.html
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Tahliye sonrası Dilan Polat'tan ilk fotoğraf: 'Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız'
01:08 20.08.2024 (güncellendi: 01:48 20.08.2024)
Yaklaşık 10 ay sonra tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'tan ilk fotoğraf ablasının yaptığı paylaşımla geldi. Sıla Doğu paylaşıma "Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notunu ekledi.
Hakkında kara para aklama, yasadışı bahis gibi pek çok suçlama bulunan ve tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın son halini ablası Sıla Doğu paylaştı.
Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, “Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim” notuyla paylaştı.
Hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Polat, Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edilmişti.
Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve destekçileri karşılamıştı.