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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ukrayna-dini-cilginlikta-ucurumun-kenarina-nasil-geldi-ukrayna-ortodoks-kilisesine-tamamen-yasak-1087028292.html
Zelenskiy yönetimi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne tamamen yasak hazırlığında: Ukrayna bu noktaya nasıl geldi?
Zelenskiy yönetimi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne tamamen yasak hazırlığında: Ukrayna bu noktaya nasıl geldi?
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da Zelenskiy yönetimi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne tamamen yasak getirmeyi planlıyor. Ukrayna parlamentosu salı günü konuyla ilgili ikinci ve son... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T00:39+0300
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vladimir zelenskiy
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Ukrayna Parlamentosu, Rusya ile bağlantılı olduğunu iddia ederek kanonik (dini otoritelerce doğru) Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne (UOC) tamamen yasak getirmek için hazırlanıyor.Kiev'de saklanan neo-Naziler, Rus ve Ukraynalı Ortodoks inananlar arasındaki manevi birliği bölmek amacıyla Batı'nın gündemine de hizmet ederek Ukrayna'daki Ortodoks inancını yok etme yolunda sistematik bir yol izlemeye devam ediyor. Bu yolda yapılanlarsa şöyle sıralanabilir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/azerbaycan-bricse-resmi-basvuruda-bulundu-1087028324.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ortodoks kilisesi, neo-nazi, batı
vladimir zelenskiy, ukrayna, ortodoks kilisesi, neo-nazi, batı

Zelenskiy yönetimi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne tamamen yasak hazırlığında: Ukrayna bu noktaya nasıl geldi?

00:39 20.08.2024 (güncellendi: 01:37 20.08.2024)
© AFP 2023Ukrayna Ortodoks Kilisesi
Ukrayna Ortodoks Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AFP 2023
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Ukrayna'da Zelenskiy yönetimi Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne tamamen yasak getirmeyi planlıyor. Ukrayna parlamentosu salı günü konuyla ilgili ikinci ve son oturumu oylamaya hazırlanıyor.
Ukrayna Parlamentosu, Rusya ile bağlantılı olduğunu iddia ederek kanonik (dini otoritelerce doğru) Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne (UOC) tamamen yasak getirmek için hazırlanıyor.
Kiev'de saklanan neo-Naziler, Rus ve Ukraynalı Ortodoks inananlar arasındaki manevi birliği bölmek amacıyla Batı'nın gündemine de hizmet ederek Ukrayna'daki Ortodoks inancını yok etme yolunda sistematik bir yol izlemeye devam ediyor. Bu yolda yapılanlarsa şöyle sıralanabilir:
2014 yılında Ukrayna'da ABD destekli darbenin ardından başlayan saldırılar, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni Moskova Patrikhanesi'nin liderliğinden vazgeçmeye zorlama girişimleri etrafında dönüyordu.
Şubat 2022'de Ukrayna krizinin tırmanmasının ardından kilisenin Moskova'dan uzaklaşmasına rağmen zulüm devam etti.
Zelenskiy hükümeti, UOC cemaatinin geleneklere bağlı olmayan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne (OCU) katılmasını istedi ve cemaat üyelerini taciz etti, UOC din adamlarına karşı cezai kovuşturmalar başlattı, yaptığı aramalarla mülklere el koydu. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki yerel yetkililer UOC'nin faaliyetlerini yasakladı.
Ocak 2023'te Zelenski'nin taraftarları ayrılıkçı Kiev-Pechersk Lavra'yı ele geçirmeye çağırdı. Aynı yıl, Ukrayna parlamentosu kanonik ( dini otoritelerce doğru) Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni yasaklayan bir yasa tasarısının ilk okumasını geçirdi.
Ele geçirilen Kiev-Pechersk Lavra'daki All-Saints Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından 17. yüzyılda vatana ihanetten aforoz edilen Hetman Ivan Mazepa'yı onurlandırmak için geçen Haziran ayında bir anma töreni düzenledi. 1708'de Büyük Kuzey Savaşı'nın zirvesindeyken yeminini bozarak Rusya'dan Polonya ve İsveç'e doğru bağlılığını değiştiren bu kişi, artık saygı duyulan bir ulusal sembol ve yüzü 10 grivnalık bir banknotun üzerine basılmış durumda.
FGM-148 Javelin tanksavar silahını taşıyan çeşitli dini figürleri tasvir eden Saint Javelin'in yan ürünü memleri Ukrayna sosyal medyasını kasıp kavurdu. Bebek İsa yerine roketatar tutan bir Madonna'yı tasvir eden orijinal tasarım, Ukrayna ve Polonya merkezli Kanadalı gazeteci Christian Borys tarafından yardım amaçlı olduğu iddia edilen bir şekilde tasarlanmıştı. Batı, yangının başlangıcında Ukrayna'ya Javelin füzeleri gönderirken, rejim bu görüntüyü aktif olarak bir 'direniş memi' olarak kullandı.
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