2014 yılında Ukrayna'da ABD destekli darbenin ardından başlayan saldırılar, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni Moskova Patrikhanesi'nin liderliğinden vazgeçmeye zorlama girişimleri etrafında dönüyordu. 2014 yılında Ukrayna'da ABD destekli darbenin ardından başlayan saldırılar, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni Moskova Patrikhanesi'nin liderliğinden vazgeçmeye zorlama girişimleri etrafında dönüyordu.

Şubat 2022'de Ukrayna krizinin tırmanmasının ardından kilisenin Moskova'dan uzaklaşmasına rağmen zulüm devam etti. Şubat 2022'de Ukrayna krizinin tırmanmasının ardından kilisenin Moskova'dan uzaklaşmasına rağmen zulüm devam etti.

Zelenskiy hükümeti, UOC cemaatinin geleneklere bağlı olmayan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne (OCU) katılmasını istedi ve cemaat üyelerini taciz etti, UOC din adamlarına karşı cezai kovuşturmalar başlattı, yaptığı aramalarla mülklere el koydu. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki yerel yetkililer UOC'nin faaliyetlerini yasakladı. Zelenskiy hükümeti, UOC cemaatinin geleneklere bağlı olmayan Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne (OCU) katılmasını istedi ve cemaat üyelerini taciz etti, UOC din adamlarına karşı cezai kovuşturmalar başlattı, yaptığı aramalarla mülklere el koydu. Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki yerel yetkililer UOC'nin faaliyetlerini yasakladı.

Ocak 2023'te Zelenski'nin taraftarları ayrılıkçı Kiev-Pechersk Lavra'yı ele geçirmeye çağırdı. Aynı yıl, Ukrayna parlamentosu kanonik ( dini otoritelerce doğru) Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni yasaklayan bir yasa tasarısının ilk okumasını geçirdi. Ocak 2023'te Zelenski'nin taraftarları ayrılıkçı Kiev-Pechersk Lavra'yı ele geçirmeye çağırdı. Aynı yıl, Ukrayna parlamentosu kanonik ( dini otoritelerce doğru) Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni yasaklayan bir yasa tasarısının ilk okumasını geçirdi.

Ele geçirilen Kiev-Pechersk Lavra'daki All-Saints Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından 17. yüzyılda vatana ihanetten aforoz edilen Hetman Ivan Mazepa'yı onurlandırmak için geçen Haziran ayında bir anma töreni düzenledi. 1708'de Büyük Kuzey Savaşı'nın zirvesindeyken yeminini bozarak Rusya'dan Polonya ve İsveç'e doğru bağlılığını değiştiren bu kişi, artık saygı duyulan bir ulusal sembol ve yüzü 10 grivnalık bir banknotun üzerine basılmış durumda. Ele geçirilen Kiev-Pechersk Lavra'daki All-Saints Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi tarafından 17. yüzyılda vatana ihanetten aforoz edilen Hetman Ivan Mazepa'yı onurlandırmak için geçen Haziran ayında bir anma töreni düzenledi. 1708'de Büyük Kuzey Savaşı'nın zirvesindeyken yeminini bozarak Rusya'dan Polonya ve İsveç'e doğru bağlılığını değiştiren bu kişi, artık saygı duyulan bir ulusal sembol ve yüzü 10 grivnalık bir banknotun üzerine basılmış durumda.