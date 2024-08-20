https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/u17-kadin-milli-voleybol-takimi-dunya-sampiyonasinda-ceyrek-finalde-yukseldi-1087075835.html
U17 Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında çeyrek finale yükseldi
U17 Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında çeyrek finale yükseldi
Sputnik Türkiye
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T23:36+0300
2024-08-20T23:36+0300
2024-08-20T23:37+0300
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dünya şampiyonası
çeyrek final
porto riko
italya
milli takım
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Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı.Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/turkiye-20-yas-alti-kadin-milli-voleybol-takimi-avrupa-sampiyonu-oldu-1086964946.html
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voleybol, dünya şampiyonası, çeyrek final, porto riko, italya, milli takım
voleybol, dünya şampiyonası, çeyrek final, porto riko, italya, milli takım
U17 Kadın Milli Voleybol Takımı, dünya şampiyonasında çeyrek finale yükseldi
23:36 20.08.2024 (güncellendi: 23:37 20.08.2024)
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.