https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/trump-suikastcisinin-saldiri-oncesi-yeni-fotograflari-ortaya-cikti-1086997650.html

Trump suikastçısının saldırı öncesi yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Trump suikastçısının saldırı öncesi yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Trump’a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’u saldırıdan hemen önce, Trump’ı beklerken gösteren iki yeni fotoğrafı ortaya çıktı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T11:43+0300

2024-08-19T11:43+0300

2024-08-19T11:43+0300

dünya

donald trump

abd başkanlık seçimleri

abd başkanlık seçimleri

abd başkan adaylığı

thomas matthew crooks

suikast girişimi

suikast

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1086996756_0:242:947:775_1920x0_80_0_0_a4d52f03362158a7c6e8d90a7ea66789.jpg

Crooks, Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık Adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'daki suikast girişiminde bulunmuş ve silahından çıkan kurşunlar, Trump’ın kulağının yaralanmasına ve bir kişinin de ölmesine neden olmuştu.Suikast anının öncesi ve sonrasında kayıt halinde olan polislerin vücut kameralarından ve güvenlik kameralarından elde edilmiş iki fotoğrafın birinde Crooks, bir duvara oturmuş ve elindeki cep telefonunda gezindiği görülüyor. Crooks’un cep telefonu bir uzaktan kumanda vericisiyle birlikte bulunmuştu. Crooks diğer fotoğrafında ise oturduğu duvar üzerinden arakaya doğru baktığı görülüyor.Thomas Matthew CrooksThomas Matthew Crooks, Pennsylvania eyaletinde saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70 km mesafedeki Bethel Park bölgesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bethel Park Lisesi'nden 2022’de mezun olan Crooks, 13 Temmuz’da 21 yaşındayken açıklığa kavuşturulmayan bir sebepten dolayı Trump’a suikast girişiminde bulundu. Crokks'un silahından çıkan kurşunlar Trump'ın kulağından yaralanmasına ve bir kişinin ölmesine neden olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-vekil-seremet-trump-icin-kennedynin-kaderi-hazirlaniyordu-1085850242.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı, thomas matthew crooks, suikast girişimi, suikast