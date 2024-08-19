https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/trump-suikastcisinin-saldiri-oncesi-yeni-fotograflari-ortaya-cikti-1086997650.html
Trump suikastçısının saldırı öncesi yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Trump suikastçısının saldırı öncesi yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Trump’a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’u saldırıdan hemen önce, Trump’ı beklerken gösteren iki yeni fotoğrafı ortaya çıktı. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T11:43+0300
2024-08-19T11:43+0300
2024-08-19T11:43+0300
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Crooks, Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık Adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'daki suikast girişiminde bulunmuş ve silahından çıkan kurşunlar, Trump’ın kulağının yaralanmasına ve bir kişinin de ölmesine neden olmuştu.Suikast anının öncesi ve sonrasında kayıt halinde olan polislerin vücut kameralarından ve güvenlik kameralarından elde edilmiş iki fotoğrafın birinde Crooks, bir duvara oturmuş ve elindeki cep telefonunda gezindiği görülüyor. Crooks’un cep telefonu bir uzaktan kumanda vericisiyle birlikte bulunmuştu. Crooks diğer fotoğrafında ise oturduğu duvar üzerinden arakaya doğru baktığı görülüyor.Thomas Matthew CrooksThomas Matthew Crooks, Pennsylvania eyaletinde saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70 km mesafedeki Bethel Park bölgesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bethel Park Lisesi'nden 2022’de mezun olan Crooks, 13 Temmuz’da 21 yaşındayken açıklığa kavuşturulmayan bir sebepten dolayı Trump’a suikast girişiminde bulundu. Crokks'un silahından çıkan kurşunlar Trump'ın kulağından yaralanmasına ve bir kişinin ölmesine neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-vekil-seremet-trump-icin-kennedynin-kaderi-hazirlaniyordu-1085850242.html
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donald trump, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı, thomas matthew crooks, suikast girişimi, suikast
Trump suikastçısının saldırı öncesi yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Trump’a suikast girişiminde bulunan Thomas Matthew Crooks’u saldırıdan hemen önce, Trump’ı beklerken gösteren iki yeni fotoğrafı ortaya çıktı.
Crooks, Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 Başkanlık Adayı Donald Trump'a 13 Temmuz'daki suikast girişiminde bulunmuş ve silahından çıkan kurşunlar, Trump’ın kulağının yaralanmasına ve bir kişinin de ölmesine neden olmuştu.
Suikast anının öncesi ve sonrasında kayıt halinde olan polislerin vücut kameralarından ve güvenlik kameralarından elde edilmiş iki fotoğrafın birinde Crooks, bir duvara oturmuş ve elindeki cep telefonunda gezindiği görülüyor. Crooks’un cep telefonu bir uzaktan kumanda vericisiyle birlikte bulunmuştu. Crooks diğer fotoğrafında ise oturduğu duvar üzerinden arakaya doğru baktığı görülüyor.
Thomas Matthew Crooks, Pennsylvania eyaletinde saldırının gerçekleştiği Butler bölgesine 70 km mesafedeki Bethel Park bölgesinde ailesiyle birlikte yaşıyordu. Bethel Park Lisesi'nden 2022’de mezun olan Crooks, 13 Temmuz’da 21 yaşındayken açıklığa kavuşturulmayan bir sebepten dolayı Trump’a suikast girişiminde bulundu. Crokks'un silahından çıkan kurşunlar Trump'ın kulağından yaralanmasına ve bir kişinin ölmesine neden olmuştu.