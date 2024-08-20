https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trump-elon-muska-bakanlik-teklif-etmisti-musk-goreve-hazirim-dedi-hangi-bakanligi-istedigi-belli-1087037318.html
Trump, Elon Musk'a 'bakanlık' teklif etmişti: Musk, 'göreve hazırım' dedi, hangi bakanlığı istediği belli oldu
Trump, Elon Musk'a 'bakanlık' teklif etmişti: Musk, 'göreve hazırım' dedi, hangi bakanlığı istediği belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı Donald Trump'un Musk'a kabine veya danışmanlık pozisyonu teklifine Musk'tan cevap geldi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T10:17+0300
2024-08-20T10:17+0300
2024-08-20T10:17+0300
dünya
elon musk
donald trump
politika
abd
başkanlık seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085931974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4be93c1938dc0c664c1a1a6c7ac5d94.jpg
Yakın zamanda Elon Musk ile birçok kez yan yana gelen Trump pazartesi günü, ikinci dönemini kazanırsa Elon Musk’a bir kabine pozisyonu ya da yönetiminde danışmanlık rolü teklif edeceğini söylemişti.Elon Musk'tan bu davete cevap geldi. Musk, Twitter hesabından siyasetçi gibi giyinmiş bir takım elbiseli yapay zeka fotoğrafını paylaşarak, "Göreve hazırım" diye yazdı. Musk'un görselinin önünde de 'Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)' yazılı olduğu görüldü. Kısaltma, bir 'meme' olarak ortaya çıkan popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin'e esprili bir atıf olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trump-secilirsem-ve-elon-musk-isterse-kabine-veya-danismanlik-rolune-gorev-alabilir-1087029551.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085931974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c65ca12d1ec1f6600ce801744946e898.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, donald trump, politika, abd, başkanlık seçimleri
elon musk, donald trump, politika, abd, başkanlık seçimleri
Trump, Elon Musk'a 'bakanlık' teklif etmişti: Musk, 'göreve hazırım' dedi, hangi bakanlığı istediği belli oldu
ABD Başkan adayı Donald Trump'un Musk'a kabine veya danışmanlık pozisyonu teklifine Musk'tan cevap geldi.
Yakın zamanda Elon Musk ile birçok kez yan yana gelen Trump pazartesi günü, ikinci dönemini kazanırsa Elon Musk’a bir kabine pozisyonu ya da yönetiminde danışmanlık rolü teklif edeceğini söylemişti.
Elon Musk'tan bu davete cevap geldi.
Musk, Twitter hesabından siyasetçi gibi giyinmiş bir takım elbiseli yapay zeka fotoğrafını paylaşarak, "Göreve hazırım" diye yazdı. Musk'un görselinin önünde de 'Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)' yazılı olduğu görüldü.
Kısaltma, bir 'meme' olarak ortaya çıkan popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin'e esprili bir atıf olabilir.