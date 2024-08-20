https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trump-elon-muska-bakanlik-teklif-etmisti-musk-goreve-hazirim-dedi-hangi-bakanligi-istedigi-belli-1087037318.html

Trump, Elon Musk'a 'bakanlık' teklif etmişti: Musk, 'göreve hazırım' dedi, hangi bakanlığı istediği belli oldu

Trump, Elon Musk'a 'bakanlık' teklif etmişti: Musk, 'göreve hazırım' dedi, hangi bakanlığı istediği belli oldu

Sputnik Türkiye

ABD Başkan adayı Donald Trump'un Musk'a kabine veya danışmanlık pozisyonu teklifine Musk'tan cevap geldi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T10:17+0300

2024-08-20T10:17+0300

2024-08-20T10:17+0300

dünya

elon musk

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politika

abd

başkanlık seçimleri

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Yakın zamanda Elon Musk ile birçok kez yan yana gelen Trump pazartesi günü, ikinci dönemini kazanırsa Elon Musk’a bir kabine pozisyonu ya da yönetiminde danışmanlık rolü teklif edeceğini söylemişti.Elon Musk'tan bu davete cevap geldi. Musk, Twitter hesabından siyasetçi gibi giyinmiş bir takım elbiseli yapay zeka fotoğrafını paylaşarak, "Göreve hazırım" diye yazdı. Musk'un görselinin önünde de 'Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)' yazılı olduğu görüldü. Kısaltma, bir 'meme' olarak ortaya çıkan popüler bir kripto para birimi olan Dogecoin'e esprili bir atıf olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/trump-secilirsem-ve-elon-musk-isterse-kabine-veya-danismanlik-rolune-gorev-alabilir-1087029551.html

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elon musk, donald trump, politika, abd, başkanlık seçimleri