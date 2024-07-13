https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/tren-bilet-fiyatlarina-zam-geldi-1085823394.html
Tren bilet fiyatlarına zam geldi
Tren bilet fiyatlarına zam geldi
Sputnik Türkiye
TCDD, bütün hatlardaki Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına bugünden itibaren yüzde 25.6 oranında zam yaptı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T11:39+0300
2024-07-13T11:39+0300
2024-07-13T11:39+0300
türkiye
türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)
tcdd
yht
yüksek hızlı tren (yht)
zam
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25.6 oranında zam yaptı.430 TL olan İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı, bugün yürürlüğe giren zammın ardından 540 TL'ye yükseldi.Ocak 2023'te 215 TL'den 248 TL'ye, Temmuz 2023'te 248 TL’den 323 TL’ye yükselen İstanbul-Ankara YHT bileti, Eylül 2023'te 430 TL'ye yükselmişti. Bir buçuk yılda YHT bilet fiyatlarına yüzde 151.2 oranında zam geldiği ifade edildi.
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tren biletleri zam, tren zam, yht zam, ankara-istanbul yht, istanbul-ankara tren fiyatı, istanbul-ankara yht,
Tren bilet fiyatlarına zam geldi
TCDD, bütün hatlardaki Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatlarına bugünden itibaren yüzde 25.6 oranında zam yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT) bilet fiyatlarına yüzde 25.6 oranında zam yaptı.
430 TL olan İstanbul-Ankara YHT bilet fiyatı, bugün yürürlüğe giren zammın ardından 540 TL'ye yükseldi.
Ocak 2023'te 215 TL'den 248 TL'ye, Temmuz 2023'te 248 TL’den 323 TL’ye yükselen İstanbul-Ankara YHT bileti, Eylül 2023'te 430 TL'ye yükselmişti.
Bir buçuk yılda YHT bilet fiyatlarına yüzde 151.2 oranında zam geldiği ifade edildi.