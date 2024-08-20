https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sirp-uzman-rusyaya-yaptirimlari-reddeden-belgrad-kiev-ve-destekcilerini-memnun-etmiyor-1087047687.html

Sırp uzman: Rusya'ya yaptırımları reddeden Belgrad, Kiev ve destekçilerini memnun etmiyor

Sırp uzman: Rusya'ya yaptırımları reddeden Belgrad, Kiev ve destekçilerini memnun etmiyor

Sputnik Türkiye

Tüm baskılara rağmen Ukrayna'ya yardıma yanaşmayıp, ihtilafın çözümünün müzakerelerden geçtiği konusunda ısrar eden tek Avrupa ülkesi Sırbistan, Avrupa Birliği... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T12:16+0300

2024-08-20T12:16+0300

2024-08-20T12:16+0300

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Belgrad-Kiev ilişkilerindeki son durumu Sputnik’e değerlendiren Sırp siyaset uzmanı Dusan Prorokoviç, iki başkent arasındaki ilişkilerin iyi ve samimi olduğunun söylenemeyeceğini vurgularken, Ukrayna'nın her anlamda Batı'ya bağlı olduğunu ve Batı politikalarını izlediğinin altını çizdi.Prorokoviç, Sırbistan ve Ukrayna arasındaki mevcut ilişkileri 'folklor diplomasisi' olarak adlandırırken, “Bir yandan yetkililer toplantılar düzenliyor, Zelenskiy'in eşi Belgrad'a geliyor. Öte yandan Sırbistan Rusya'ya karşı yaptırım uygulamıyor ve Moskova ile yoğun ilişkilerini sürdürüyor. Bununla birlikte Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin söylemini değiştirmiyor” diye konuştu.Sırbistan’ın Rusya’ya yaptırım uygulamayan tek Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çeken uzman, değerlendirmesini, “Bu folklorik diplomasinin Batı baskısını hafifletmek için var olduğu açık, çünkü Sırbistan aslında Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek Avrupa ülkesi. Ukraynalı siyasetçiler muhtemelen vatandaşlarına istisnasız tüm Avrupa devletlerinin kendilerinden yana olduğunu göstermek için bu diplomasiye ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle desteğin öne çıktığı toplantılar ve ortak açıklamalar yapılıyor. ancak aslında bu, iki ülkenin dış ve güvenlik politikası alanında somut kararlar örneğinde gördüğümüz samimi ilişkilerin kurulmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmuyor” diye sürdürdü.İngiliz Financial Times gazetesinin Batılı bir diplomata dayandırdığı haberine göre ABD ve Avrupa, Sırp lider Aleksandar Vucic'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den uzaklaştırmak için uzun süredir çalıştığı aktarılırken, gazetenin görüştüğü analistlere göre Batı için Ukrayna’ya destek arayışının, Sırp lideri demokratik reformlara zorlamaktan daha öncelikli olduğu kaydediliyor.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, farklı platformlarda Rusya'ya yaptırım uygulanmasını reddetmesi ve Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın sonuçlarını kestirememesi nedeniyle, Batı ülkelerinin Belgrad üzerinde yoğun baskı kurduğunu ifade etmeyi sürdürürken, Sırp lider, Belgrad'ın kendi hatasından değil, dünyadaki jeopolitik durumdan dolayı böylesine zor bir duruma düştüğüne ve ‘çok yüksek bir bedel ödediğine’ dikkat çekmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/sirbistan-avrupadaki-egilimler-i-dunya-savasi-oncesindeki-havayi-hatirlatiyor-1086821047.html

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