https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sevdigi-kadinla-evlenemeyip-e-5te-kilometrelerce-yurumesiyle-taninmisti-selami-salman-evinde-olu-1087041144.html

Sevdiği kadınla evlenemeyip E-5'te kilometrelerce yürümesiyle tanınmıştı: Selami Salman evinde ölü bulundu

Sevdiği kadınla evlenemeyip E-5'te kilometrelerce yürümesiyle tanınmıştı: Selami Salman evinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Pendik ilçesinde, E-5 kara yolunda yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen Selami Salman, yaşadığı evde ölü bulundu. Salman'ın cenazesi, ölüm... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T11:10+0300

2024-08-20T11:10+0300

2024-08-20T11:17+0300

yaşam

ölüm

şüpheli ölüm

e-5

yürüyüş

selami salman

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Selami Salman, herkes tarafından E-5'te kilometrelerce yürümesiyle 'Pendikli Forrest Gump' lakabı almasından sonra tanınmıştı. Yaklaşık iki gündür kayıp olarak aranan Salman evinde ölü bulundu.'Selami Salman neden öldü' sorusunun cevabı otopsinin ardından belli olacakYakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yeri inceleme ekipleri, Salman'ın ölümüyle ilgili detaylı bir araştırma yaparken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.Selami Salman kimdir?Yürüyen Adam Selamı Salman'ın hayat hikayesi yürek yakmıştı. Öyle ki Pendik'te annesinin ve kardeşinin yaşadığı aile apartmanında yaşadığı öğrenilen 50'li yaşlarda olan Salman, iddiaya göre yaz, kış, yağmur, çamur fark etmeksizin sabah saatlerinde evinden çıkıyor ve E-5 karayolunun yan yolunda ya da orta refüjde saatlerce yürüyordu. Kendisini yürürken gören sürücülerden kimisi Salman'a su veriyor kimisi de yiyecek veriyor, kimisi de kendisiyle konuşmaya çalışıyordu.'Sevdiği kadınla evlenemedi yollara düştü'Oğlu Selami Salman ile aynı apartmanda yaşayan annesi Medine Salman, Selami Salman'ın daha genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu şimdiki halinden farklı olduğunu belirtti. Oğlunun genç yaşlarında sevdiği kadın ile nişanlandığını, kız tarafının istememesi üzerine 9 yıl süren nişanın bozulduğunu söyleyen Medine Salman, yaklaşık 10 yıl önce de oğlunun düşerek kaza geçirdiğini ve kafasından yaralandığını belirtti. Anne Medine Salman, Selami Salman'ın nişanının bozulmasının ve kafasından yaralanmasının psikolojisini ve sağlığını kötü etkilediğini bu olaylardan sonra oğlunun sürekli yollarda yürümeye başladığını ifade etmişti.E-5 karayolunda yürürken aynı zamanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Salman, "İki tur atıyorum. Sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" demişti. Neden yürüyorsun sorusu üzerine Selami Salman, "Bekle gör" şeklinde cevap vermişti.Annesi 'Tedavi edilmesini istiyorum' demiştiSalman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan veriyorlar. Söylüyorum; 'Selami ben." dedi. Selami Salman'ın annesi Medine Salman, " 'Yolda yürüyor' diyorlar. Aç susuz sanıyorlar. Yarı yiyor yarı yemiyor. Güneşte soğukta kışta dolaşıyor. Sağlıklı olsa demek ki dolaşmaz bu kadar. Tedavi edilmesini istiyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/avukatindan-ve-engin-polattan-ilk-aciklama-geldi-dilan-polat-icin-tahliye-karari-nasil-verildi--1087034070.html

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