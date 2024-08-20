https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/avukatindan-ve-engin-polattan-ilk-aciklama-geldi-dilan-polat-icin-tahliye-karari-nasil-verildi--1087034070.html

Avukatından ve Engin Polat'tan ilk açıklama geldi: Dilan Polat için tahliye kararı nasıl verildi?

Avukatından ve Engin Polat'tan ilk açıklama geldi: Dilan Polat için tahliye kararı nasıl verildi?

Sputnik Türkiye

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Dilan Polat, tahliye edildikten sonra Sarıyer'deki boğaz manzaralı evinde kardeşi Sıla Doğu ve... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T08:13+0300

2024-08-20T08:13+0300

2024-08-20T08:13+0300

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Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Polat'ın tahliye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Horoz, "9 Ağustos'ta yapılan olağan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verilmişti. Ancak savcılık tahliyeye yönelik mütalaa verdi ve biz de üst mahkemeye itirazda bulunduk. Bugün itibarıyla itirazımız kabul edildi ve tahliye kararı verildi" dedi.Horoz, itirazlarının olumlu sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, "Dosyamız bir haftadır incelemedeydi. Bugün ise öğle saatlerinde tahliye kararı geldi" ifadelerini kullandı.Dilan Polat’ın sağlık durumu ve tahliye sonrası i̇lk anlarDilan Polat’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Horoz, "Cezaevi koşulları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadı, sağlık durumu iyi değildi. Ancak şu anda çocuklarına kavuştu ve ailesiyle birlikte. Bu da onu çok mutlu etti" şeklinde konuştu. Horoz, Polat’ın herhangi bir imza zorunluluğu olmaksızın, sadece yurt dışı yasağı ile tahliye edildiğini de sözlerine ekledi.Engin Polat karar sonrası ne dedi?Engin Polat'ın yanından geldiğini hatırlatan Horoz, "Tabii ki çok mutlu, eşinin çocuklarının yanında olması onu çok mutlu etti" dedi.Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’dan paylaşımTahliyenin ardından Sıla Doğu, Dilan Polat’ın son halini gösteren bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta, Polat’ın saçlarının beyazladığı ve oldukça kilo verdiği görüldü. Doğu, paylaşımında "Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" notunu düştü.Ne olmuştu?Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 1 Kasım 2023'te gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde, MASAK raporları ve diğer deliller ışığında Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmıştı. Dilan Polat, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından dün tahliye edildi.

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